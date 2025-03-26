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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fotógrafo baiano retrata belezas da África em exposição em Vitória

Publicado em
26 mar 2025 às 03:00
Christian Cravo e Gorete Thorey
O fotógrafo baiano Christian Cravo e Gorete Thorey Crédito: Thuanny Louzada

Made in África

A galerista Gorete Thorey recebeu o fotógrafo baiano Christian Cravo para o vernissage da mostra Reino Desse Mundo, que retrata as belezas Africana, em sua Via Thorey. As fotografias são resultados de 12 anos de trabalho do artista e fazem parte de seu livro. A mostra segue até 25 de abril. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

ALMOÇO 

Silvana Gordova, Adriana Jenner, Wesley Telles, Bruna Dornellas e Ismara Cardoso
Silvana Gordova, Adriana Jenner, Wesley Telles, Bruna Dornellas e Ismara Cardoso: almoço de celebração de 18 anos de WB Produções Crédito: Divulgação

MARÇO AZUL

A campanha Março Azul, dedicada à prevenção do câncer de intestino, chega ao fim neste domingo (30) com uma grande ação social na Praia da Guarderia. A coordenadora da campanha estadual, Dra. Roseane Bicalho, informa que a atividade será aberta ao público e contará com a parceria do projeto aMar a Vida, uma ONG que utiliza a canoagem como ferramenta terapêutica para pacientes que passaram por tratamento de câncer ou que possuem deficiência física. O evento oferecerá tendas com orientações médicas, nutricionais e fisioterápicas, além de exames rápidos, como aferição de pressão arterial e medição de glicose. O principal objetivo é informar e conscientizar a população sobre a importância de adotar hábitos de vida saudáveis e realizar exames preventivos para evitar o câncer colorretal, o terceiro mais comum no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Almoço-desfile

As irmãs Ticy e Julia Chieppe uniram-se à escritora Aurê Aguiar para realizar um almoço-desfile, nesta quinta-feira (27), no Restaurante Aleixo. As frases e citações de Aurê estarão em t-shirts compondo os looks da nova coleção da Duett para conectar emocionalmente com o público e inspirá-lo. Um formato inovador para celebrar o encerramento do Mês das Mulheres com estilo e propósito. Manifesta - vista a sua palavra - é um projeto do Instituto Amor Exponencial que promove a tendência das camisetas com frases para expor ideias, ideais e estilos de vida.

Joias

A marca Carolina Neves desembarca hoje em duas cidades diferentes: Rio de Janeiro e Brasília. As viagens fazem parte do projeto itinerante da joalheria, o Trunk Show, que leva as coleções autorais para exposição em diversas capitais brasileiras. No Rio, o evento acontece no sofisticado Hotel Emiliano, em Copacabana. Em Brasília, Carolina Neves estará junto com a loja Pinga Store. Em ambos os encontros a marca vai levar para as clientes cariocas e brasilienses uma seleção especial de best-sellers que traduzem o DNA da marca e a bossa brasileira, além da nova coleção Curve, que encantou o público de Nova York durante a feira NY NOW.

MÊS DA MULHER 

Viviane Ribeiro, Rubia Zanelato, Cris Samorini, Priscila Valentim e Karla Munaldi
Viviane Ribeiro, Rubia Zanelato, Cris Samorini, Priscila Valentim e Karla Munaldi:  no evento "Quebrando Barreiras: O Poder Transformador da Liderança Feminina no Século XXI" Crédito: Divulgação

Dermatologia

A dermatologista capixaba Priscila Passamani fez parte do seleto grupo de convidados da Fotona, gigante da área de equipamentos de laser de alta tecnologia, para participar do Fotona Internacional Expert Meeting, que aconteceu neste final de semana em São Paulo. Considerado a “Ferrari” dos lasers, o equipamento não para de desenvolver novidades. Priscila chega a Vitória nesta semana trazendo na bagagem, além de conhecimento e atualização, novas ponteiras mais avançadas, com técnicas inovadoras para tratamento de rugas como “código de barras” e “pé de galinha”, além dos tratamentos capilares.

Mercado imobiliário

Camila Menezes está de olho nas tendências imobiliárias e no perfil que tem atraído o público investidor. Em dois meses de pré-lançamento do novo empreendimento da Empar em Jardim Camburi, todas as unidades de um quarto e os estúdios foram vendidos para investidores que apostam na valorização crescente da região e acreditam que investimentos imobiliários são os que oferecem mais segurança e rentabilidade.

Loja do bem

A Amaes inaugura loja no Shopping Vitória nesta quinta (27), às 10h. O espaço venderá produtos da associação durante todo o mês de abril – mês dedicado à causa autista –, com renda revertida para ações e projetos da Amaes. A loja será ponto de venda das camisas da tradicional caminhada, que acontece no dia 6 de abril, na Orla de Camburi, e espera reunir mais de 5 mil pessoas com o tema “Empatia Hoje e Sempre”. De acordo com Pollyana Paraguassú, presidente da Associação, o espaço no Shopping servirá também como ponto de informação e acolhimento.

CAMPANHA

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