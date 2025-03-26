Fotógrafo baiano retrata belezas da África em exposição em Vitória

A galerista Gorete Thorey recebeu o fotógrafo baiano Christian Cravo para o vernissage da mostra Reino Desse Mundo, que retrata as belezas Africana, em sua Via Thorey. As fotografias são resultados de 12 anos de trabalho do artista e fazem parte de seu livro. A mostra segue até 25 de abril. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

A campanha Março Azul, dedicada à prevenção do câncer de intestino, chega ao fim neste domingo (30) com uma grande ação social na Praia da Guarderia. A coordenadora da campanha estadual, Dra. Roseane Bicalho, informa que a atividade será aberta ao público e contará com a parceria do projeto aMar a Vida, uma ONG que utiliza a canoagem como ferramenta terapêutica para pacientes que passaram por tratamento de câncer ou que possuem deficiência física. O evento oferecerá tendas com orientações médicas, nutricionais e fisioterápicas, além de exames rápidos, como aferição de pressão arterial e medição de glicose. O principal objetivo é informar e conscientizar a população sobre a importância de adotar hábitos de vida saudáveis e realizar exames preventivos para evitar o câncer colorretal, o terceiro mais comum no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA).