"Somos referência nas maiores formaturas do ES", diz o empresário Ildo Steffen

Renata Rasseli entrevista Ildo Steffen Crédito: Vitor Jubini

Em 2025, o Steffen Eventos completa 15 anos. Fundado em 2010 pelo empresário Ildo Steffen, o espaço foi inaugurado para ser o maior centro de eventos do Estado. E a trajetória mostra que o sonho inicial se concretizou. Em breve, o espaço passará por uma nova ampliação: com 5.500 metros quadrados de área construída e será ampliado em breve podendo chegar a 11 mil metros quadrados. Será o maior centro de eventos do Espírito Santo. A capacidade atual é de 2.500 para conforto dos clientes. Com a expansão prevista, o espaço dobrará a capacidade, com possibilidade de receber até 5 mil pessoas e mais: de abrigar eventos simultâneos.

Gaúcho, Ildo Steffen cresceu na cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul. Atuou como técnico agrícola e começou a cursar a faculdade de Economia, até receber a proposta de vir para Vitória, a convite do cunhado, para administrar o Hotel Minuano, em fevereiro de 1979. Com muita história para contar, Ildo é o entrevistado deste domingo do RR Entrevista.

O ESPAÇO

Point das maiores formaturas, casamentos, celebrações e eventos corporativos da Grande Vitória, o centro de eventos se consolidou no mercado como um espaço versátil, adaptável a todos os tipos de celebrações e eventos.

Foi então que Ildo Steffen ampliou a agenda da casa e passou a oferecer espetáculos exclusivos. A agenda de shows foi aberta em 2017 com ninguém menos do que o cantor Daniel, que presenteou o empresário com uma imagem de Nossa Senhora da Penha, até hoje uma de suas relíquias mais queridas.

Ali nasceu um conceito inovador de shows no Estado: Ildo Steffen passou a oferecer espetáculos com os maiores nomes da música nacional em formato que inclui open food e open bar. O projeto diferenciado de vender show, com buffet e open bar sofisticados incluídos, em um ambiente tranquilo e confortável atraiu o público não somente da Grande Vitória, mas também do interior do Espírito Santo e até mesmo de Estados como Minas Gerais.

Consolidado como umas das principais e maiores casas de eventos do Estado, o Steffen Eventos é reconhecido por promover congressos, feiras, formaturas, casamentos e eventos corporativos, sempre com o padrão Steffen de serviços de alimentação e atendimento diferenciado. Cada evento é acompanhado de perto por Ildo Steffen, que tem o compromisso de tornar toda experiência memorável.

Os bufêsts oferecidos pela casa, incluem desde coffee-breaks, almoços e churrascos, ideais para eventos diurnos; às fartas ilhas com iguarias das culinárias mexicana, oriental, árabe e roda de boteco, que podem ser degustadas em shows, eventos corporativos ou formaturas. Com uma equipe de profissionais gabaritados na área de Gastronomia, o Steffen Eventos está preparado para oferecer cardápio exclusivo para qualquer tipo de evento.

Uma das festas mais tradicionais do Steffen Centro de Eventos é a Churrascada Gaúcha, que há 13 anos reúne centenas de pessoas celebrando o Dia do Gaúcho, comemorado nacionalmente no dia 20 de setembro. Na Churrascada Gaúcha, Ildo Steffen traz atrações nacionais e regionais na maior celebração da cultura dos pampas do Espírito Santo. Mas a grande estrela é mesmo o churrasco, que costuma contar com mais de 2 toneladas dos mais diferentes cortes de carnes e, claro, com a famosa costela preparada lentamente no fogo de chão e de diversas formas de preparo utilizando vários equipamentos, e alguns de idealização do próprio Sr Ildo.

SHOWS MARCANTES

Citando os grandes shows, ao longo dos 15 anos de Steffen Eventos, passaram pelo palco da casa serrana, nomes como Paulo Ricardo, César Menotti e Fabiano, Timbalada, Roupa Nova, Gino e Geno, Amado Batista, Zé Ramalho, Capital Inicial, Xande de Pilares, Péricles, Humberto Gessinger, Biquini Cavadão e Skank.

Este ano, o primeiro show confirmado no Steffen Eventos é o Show dos Sucessos de Zé Ramalho, no dia 12 de abril, que traz o paraibano de Brejo do Cruz para uma noite exclusiva em torno dos grandes hits em mais de 4 décadas de carreira.

Também já está confirmada na agenda a Expo Steffen, maior feira do setor de food service do Estado, promovida pelo Steffen Eventos, que reúne a Feinbares e o Salão Sabores, e deve acontecer nos dias 3, 4 e 5 de junho.