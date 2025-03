Renata Rasseli entrevista o empresário Rimaldo de Sá. Sua agência, a Prósper, foi convidada a fazer parte da Constellation Global Network, uma rede colaborativa que conecta agências de publicidade independentes e redes criativas em todo o mundo, com presença na Europa, Ásia, Américas e África. Crédito: Vitor Jubini

"Comunicação é negócio. Tanto que muitos CEOs de grandes empresas vêm da comunicação", diz o empresário e publicitário Rimaldo de Sá. Sua agência capixaba, a Prósper Comunicação, com 21 anos no mercado colecionando prêmios internacionais, acaba de alcançar mais uma importante conquista. A agência foi convidada a fazer parte da Constellation Global Network, uma rede colaborativa que conecta agências de publicidade independentes e redes criativas em todo o mundo, com presença na Europa, Ásia, Américas e África.

No momento, o publicitário, convidado do RR Entrevista, participa do IV Summit da Constellation Global Network, em Lima, no Peru. Durante o papo com RR, Rimaldo falou sobre o mercado do Espírito Santo, prêmios e novos projetos e a participação do Brasil no Oscar, o maior prêmio da indústria do cinema, que será entregue neste domingo (02).

REDE MUNDIAL

Ao integrar essa rede mundial, a Prósper reforça seu reconhecimento no mercado como a agência capixaba mundialmente mais premiada e mais conectada, com um olhar para além das fronteiras do Espírito Santo, Estado onde nasceu e onde deu origem a uma holding, a Beta Rede, que reúne 6 empresas com clientes em todo o Brasil e também em outros países.

O fundador da Prósper e CEO da Beta Rede destacou a importância de integrar a Constellation. "Recebemos o convite com muito entusiasmo, porque ele representa uma grande oportunidade de troca de informações, de colaboração e de intercâmbio com agências independentes no mundo todo. Já temos experiência internacional, em países da América Latina ou em Portugal e Israel, e agora ampliamos esse movimento internacional", disse.

A Prósper é a única agência do Espírito Santo a integrar a rede global. O convite para integrar a rede chegou no ano em que a agência completou duas décadas, tendo conquistado inúmeros prêmios internacionais, em países como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra e até Coreia do Sul.

A Constellation é fundamentada em parcerias e em colaboração, atuando como uma ponte entre agências, com o objetivo principal de gerar conexões estratégicas que possibilitem aos seus afiliados estabelecer parcerias internacionais.

Fazer parte da Constellation proporciona às agências afiliadas diversas vantagens, incluindo oportunidades de negócios internacionais. A rede facilita a formação de parcerias estratégicas, ampliando o alcance de mercado e possibilitando a participação em projetos globais. A Constellation tem 44 agências associadas espalhadas por 4 continentes e 21 países.

