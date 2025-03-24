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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sandra Matias e Lara Brotas recebem a artista Suzana Queiroga em Vitória

Publicado em
24 mar 2025 às 03:00
Sandra Matias, Suzana Queiroga e Lara Brotas
Sandra Matias, a artista Suzana Queiroga e Lara Brotas: na mostra ‘Cronotopias’, na Matias Brotas, em Vitória Crédito: Diego Morales

Jantar com arte

Direto de Portugal, a artista Suzana Queiroga abri inaugurou  a sua primeira individual no Espírito Santo, na abertura do calendário de exposições da Matias Brotas. A mostra ‘Cronotopias’ apresenta um conjunto de obras produzidas entre 2018 e 2025. Artista da geração 80, com diversas individuais e coletivas em sua trajetória artística, com obras em importantes coleções como MAM Rio, Instituto Casa Roberto Marinho, além de diversos prêmios, a produção de Suzana transita entre pintura, escultura e instalações. As galeristas , de Sandra Matias e Lara Brotas receberam colecionadores para jantar exclusivo na quarta-feira (19), na Mata da Praia. O menu foi assinado pelo chef Harum Katharian da Gran Cave. A mostra segue aberta até  30 de maio.

MÊS DA MULHER

Viviane Albani, Suzana Queiroga e Simone Mozine - evento Dia da Mulher da Nazca, na exposição Cronotopias, na galeria Matias Brotas,na Mata da Praia
Viviane Albani, Suzana Queiroga e Simone Mozine:  evento do Mês da Mulher da Nazca, na exposição Cronotopias, na galeria Matias Brotas,na Mata da Praia Crédito: Neizi Magalhães

EM SÃO PAULO 

Itala Monti e Solana Marianelli
Itala Monti e Solana Marianelli: visita ao showhouse de Jader Almeida, em Sampa Crédito: Divulgação

Quarto arrumado

No dia 27 de março, a Casa Arrumada, de Claudia Júdice, celebrará a inauguração do Quarto Tartans, um ambiente da nova coleção Entreposto, criado pelo  designer de interiores Regilano. Com uma proposta inovadora e cheia de personalidade, o Quarto Tartan traz uma fusão única de elegância e aconchego, com um toque moderno e sofisticado. Regilano optou por tons fortes e neutros, combinando cores escuras para criar contraste com as texturas e estampas escolhidas para o ambiente.

Direito

O advogado Raphael Boldt, sócio do escritório Brum kuster, estará à frente do evento “ANPP e Justiça Negociada: Desafios e Estratégias de Atuação”, promovido pela Escola Superior de Advocacia da OAB/ES. O encontro tem como objetivo qualificar a advocacia criminal, abordando os desafios e estratégias na aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e da Justiça Negociada no cenário jurídico atual. O encontro acontece no próximo dia 28, às 14h30, no auditório da OAB/ES.

Palestra

A sexóloga e psicóloga Sirleide Stinguel vai ministrar a palestra 'SedutoraMente', no Sunset Mulher, que vai acontecer nesta terça-feira (25), na Praia da Costa. A especialista vai falar sobre autoestima, magnetismo, transformação e poder pessoal.

SEMINÁRIO

Thiago Santos, presidente do LIDE ES, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, no Seminário Infraestrutura e Logística, organizado pelo LIDE ES, em Vitória.
Thiago Santos, presidente do LIDE ES, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, no Seminário Infraestrutura e Logística, organizado pelo LIDE ES, em Vitória Crédito: Fabrício Saiter

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