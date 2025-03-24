Sandra Matias e Lara Brotas recebem a artista Suzana Queiroga em Vitória

Direto de Portugal, a artista Suzana Queiroga abri inaugurou a sua primeira individual no Espírito Santo, na abertura do calendário de exposições da Matias Brotas. A mostra ‘Cronotopias’ apresenta um conjunto de obras produzidas entre 2018 e 2025. Artista da geração 80, com diversas individuais e coletivas em sua trajetória artística, com obras em importantes coleções como MAM Rio, Instituto Casa Roberto Marinho, além de diversos prêmios, a produção de Suzana transita entre pintura, escultura e instalações. As galeristas , de Sandra Matias e Lara Brotas receberam colecionadores para jantar exclusivo na quarta-feira (19), na Mata da Praia. O menu foi assinado pelo chef Harum Katharian da Gran Cave. A mostra segue aberta até 30 de maio.