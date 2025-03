Mãe e filha, Angelina e Nina Côrtes lançam coleção de moda em Vitória

Inovação

O Base27, maior hub de inovação do Espírito Santo, realiza no dia 26 de março mais uma edição do Base Talk, com o tema “Prospecção em eventos: como se preparar para abordar clientes e investidores”. O evento, gratuito e com 150 vagas disponíveis, acontecerá às 18h30, na sede do hub. O painel será mediado por Pollyana Rosa, diretora do Base27, e contará com a participação de Felipe Machado (Futurai) e Juliana Guimarães (Ace), além do depoimento de uma startup da comunidade. O objetivo é capacitar empresas e startups a desenvolverem abordagens estratégicas para maximizar oportunidades de networking e captação de investimentos.