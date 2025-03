Poetisa do ES inaugura exposição de versos e bordados no Rio

Poesia e bordado. O casamento das duas artes resultou em "Entrelaçadas", exposição que está em cartaz na Casa Ocre, no Rio. A ideia foi da nossa poetisa Jane Ferreguetti e seu trabalho com bordados junto às artesãs do projeto social Central Veredas, com sede em Minas, onde mulheres cultivam algodão, colhem e transformam a fibra.



"Cada bordado carrega não apenas a poesia das palavras, mas também a trajetória de mãos que cultivam, transformam e criam. O evento celebra a arte como elo entre passado e futuro, entre tradição e inovação, entre vozes que, unidas, encontram novas formas de existir e se expressar", diz Jane.