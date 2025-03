"Conexões Femininas" debate libido e sexualidade em Vitória

Pela segunda vez, a RP Marianne Assbu recebeu mulheres em seu projeto "Conexões Femininas" nesta quinta-feira (20), na Ilha do Frade. O tema de encontro, Libido e Sexualidade, reuniu a médica ginecologista Alda libardi, a psicanalista Luciana Bowen e a empresária Larissa Baiocco. Após a roda de conversa, foi servido um coquetel de Edna Jabour, com decoração de Bruna Medeiros, da Festar. DJ Larissa Tantan comandou a pista. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

Bate-papo O Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) proverá mais uma edição do projeto"Bate-Papo com seus Associados", trazendo como convidado especial, o admirado Carlos Aguiar, um dos executivos mais respeitados do setor de celulose e papel. Segundo o presidente da CDMEC, Evandro Milet, este encontro promete ser uma oportunidade enriquecedora para empresários e profissionais do setor industrial capixaba. "Esta iniciativa reforça o compromisso da nossa entidade com o desenvolvimento da indústria capixaba, promovendo a troca de experiências e conhecimentos entre líderes do setor.

Café empresarial No dia 27 de março, das 8h às 10h, o 24º Café Empresarial Assevila promoverá um debate sobre Negócios e Liderança Feminina, reunindo grandes nomes do meio empresarial, jurídico e institucional. O evento acontecerá no mezanino da praça de alimentação do Shopping Praia da Costa. O painel contará com Érica Neves, presidente da OAB-ES; Lucilaine Medeiros, diretora presidente das concessões da Aegea no Espírito Santo; Menara Cavalcante, secretária de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes de Vila Velha; e Rita de Cássia Silva, psicopedagoga da Escola São Domingos.

Capixaba de Ferro No dia 23 de março, a Praia de Camburi será palco de mais uma edição do Capixaba de Ferro, um dos principais eventos esportivos do ES e a segunda maior prova de triathlon do Brasil. "O evento reunirá 850 atletas, vindos de 17 estados e três países, consolidando-se como uma referência no cenário esportivo nacional", de acordo com Roberto Vieira, um dos organizadores do evento. A Nazca, reconhecida pelo compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida, é patrocinadora do evento desde sua primeira edição.