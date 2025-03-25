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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o coquetel de inauguração de Tania Bulhões em Vitória

Publicado em
25 mar 2025 às 03:00
Renata Vervloet, Ana Clark e Andressa Allen
Renata Vervloet, Ana Clark e Andressa Allen: conferindo a nova label da cidade Crédito: Arthur Louzada

Tania Bulhões em Vix

Famosa por suas linhas em tablewear e alta perfumaria, a marca Tania Bulhões desembarcou no Shopping Vitória, com seu primeiro espaço próprio no Espírito Santo. Um coquetel badalado reuniu os apaixonados pela label, a convite do relações públicas Dudu Altoé, anfitrião do evento. Com bufê de Jana Tannure e espumante Chandon, os convidados puderam conhecer de perto as novidades de perfumaria pessoal e para casa, além dos desejados produtos da linha Taniapele, voltada para linha de hidratantes e dermocosméticos. Veja as fotos de Arthur Louzada.

MÊS DA MULHER

Merinha Braga, Pollyana Teixeira e Letícia Mameri
Merinha Braga, Pollyana Teixeira e Letícia Mameri: A Associação Médica do Espírito Santo (AMES) promoveu  evento especial em homenagem ao Mês da Mulher, que reuniu médicas capixabas para troca de experiências e autocuidado Crédito: Mônica Zorzanelli

SEMINÁRIO

Pedro Rizzo, gerente de operações da Log-IN/TVV e Gilson Pereira, CEO da Imetame Logística Porto
Pedro Rizzo, gerente de operações da Log-IN/TVV e Gilson Pereira, CEO da Imetame Logística Porto: no Seminário Infraestrutura e Logística, organizado pelo LIDE ES, em Vitória Crédito: Fabrício Saiter

VISITA

Rock

O Vibra Rock Brasil acontece no dia 5 de abril, na Praça do Papa, com 12 horas de música! Humberto Gessinger, Frejat e Paralamas do Sucesso comandam a noite, juntamente com nossos artistas: Beat Locks, Dublin, Dona Fran, Fixer, Ubando, Letal e Saulo Simonassi em uma noite histórica. Vale lembrar que é um evento família, crianças de até 12 anos não pagam, os pais poderão levar as crianças embora e voltar para o evento, e assim os pais podem apresentar os filhos o ritmo que fez sucesso nos anos 80 e faz até hoje.

Concerto

Para celebrar o 50º aniversário de 1975, um ano marcante para a história do rock, Vitória recebe o projeto "Rock e Piano" no dia 13 de abril. O projeto, que está em turnê pelo Brasil, apresenta o pianista curitibano Bruno Hrabovsky conduzindo o público por uma viagem de duas horas através de diferentes estilos do rock. O repertório do concerto é composto exclusivamente por obras lançadas em 1975, abrangendo clássicos internacionais, nacionais e até mesmo do heavy metal. O público terá a oportunidade de ouvir releituras únicas de músicas de artistas como Led Zeppelin, Kansas, Alice Cooper, Black Sabbath, Scorpions, Kiss, Pink Floyd, Queen, Raul Seixas e Rita Lee. O concerto acontecerá às 19 horas no Teatro SESC Glória, e os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80. Esta é uma oportunidade imperdível para os fãs de rock apreciarem esses clássicos em uma nova roupagem.

Talk

Nesta quarta-feira (26), acontece o talk “A Arte de Especificar Quartzos”, na galeria Matias Brotas. O evento é promovido pela ATTRI Decor e vai desvendar os segredos do quartzito com a doutora em geociências, Abiliane Andrade. As empresárias Jamile Pena e Natália Aliani, que estão à frente da ATTRI, irão apresentar as novidades da marca para arquitetos e designers de interiores.

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