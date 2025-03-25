Veja quem prestigiou o coquetel de inauguração de Tania Bulhões em Vitória

Para celebrar o 50º aniversário de 1975, um ano marcante para a história do rock, Vitória recebe o projeto "Rock e Piano" no dia 13 de abril. O projeto, que está em turnê pelo Brasil, apresenta o pianista curitibano Bruno Hrabovsky conduzindo o público por uma viagem de duas horas através de diferentes estilos do rock. O repertório do concerto é composto exclusivamente por obras lançadas em 1975, abrangendo clássicos internacionais, nacionais e até mesmo do heavy metal. O público terá a oportunidade de ouvir releituras únicas de músicas de artistas como Led Zeppelin, Kansas, Alice Cooper, Black Sabbath, Scorpions, Kiss, Pink Floyd, Queen, Raul Seixas e Rita Lee. O concerto acontecerá às 19 horas no Teatro SESC Glória, e os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80. Esta é uma oportunidade imperdível para os fãs de rock apreciarem esses clássicos em uma nova roupagem.