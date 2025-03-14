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Manifestação de fé

Padre Reginaldo Manzotti vai encerrar Festa da Penha 2025 com show gratuito

Show promete emocionar o público com sucessos como "Eu Navegarei", "Podes Reinar" e "Ninguém Te Ama Como Eu"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Março de 2025 às 15:09

Padre Reginaldo Manzotti encerra a Festa da Penha 2025
Padre Reginaldo Manzotti encerra a Festa da Penha 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@padremanzotti
A Festa da Penha 2025, uma das maiores manifestações de fé do Brasil, contará com um encerramento especial: o show do Padre Reginaldo Manzotti. O evento acontece de 20 a 28 de abril, no Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha.
Com entrada gratuita, a apresentação do sacerdote será no último dia, logo após a missa de encerramento presidida por Dom Ângelo Ademir Mezzari. O show promete emocionar o público com sucessos que marcaram sua trajetória na música católica, como "Eu Navegarei", "Podes Reinar" e "Ninguém Te Ama Como Eu".

FÉ, TRADIÇÃO E ESPERANÇA

Com o tema "Com Maria, peregrinos de esperança", a Festa da Penha 2025 celebra 455 anos de devoção à Nossa Senhora da Penha, reunindo milhares de fiéis em romarias, missas e shows. O tema está alinhado ao Jubileu 2025, proclamado pelo Papa Francisco como um ano de peregrinação, oração e reconciliação.
Padre Reginaldo Manzotti encerra a Festa da Penha 2025
Padre Reginaldo Manzotti encerra a Festa da Penha 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@padremanzotti
A identidade visual da festa remete à jornada de fé dos peregrinos, destacando a luz do Menino Jesus, símbolo de esperança e renovação. A programação contará com momentos especiais de oração, bênçãos e homenagens à padroeira do Espírito Santo, reafirmando a importância desta celebração para os católicos de todo o Brasil.

O PADRE QUE ARRASTA MULTIDÕES

Sacerdote, escritor, músico, compositor e comunicador, Padre Reginaldo Manzotti é um dos principais nomes da evangelização no Brasil. Seus programas são transmitidos por mais de 1.680 emissoras no país e no exterior, alcançando fiéis nos Estados Unidos, Espanha e Angola.
Com forte presença digital, o sacerdote reúne mais de 7,4 milhões de seguidores no Facebook, 4,6 milhões no Instagram e 3,59 milhões no YouTube. Além disso, sua carreira literária e musical é um grande sucesso: são 27 livros publicados, com mais de 6,9 milhões de exemplares vendidos, além de 15 CDs e 5 DVDs, que lhe renderam indicações ao Grammy Latino e colaborações com artistas como Alok e Thiaguinho.

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