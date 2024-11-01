Padre Marcelo Rossi mostra antes e depois de cura da depressão

Padre Marcelo Rossi mostra antes e depois Crédito: Reprodução Instagram @padremarcelorossi

Padre Marcelo Rossi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 31, para publicar um antes e depois de sua aparência. O que separa as duas fotos é o diagnóstico de depressão e a publicação foi feita como um alerta para os cuidados com a saúde mental.

"Amados, depressão não é frescura! Mas tem cura. Glória a Deus, Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial", disse na legenda. As fotos publicadas por ele tem um intervalo de 8 anos.

A primeira foto foi tirada em 2016, ano em que foi diagnosticado com depressão. Na época, ele, com 1,95m de altura, chegou a pesar 60kg. Em seguida, ele compartilhou um registro deste ano, em que está visivelmente mais saudável e musculoso.

Ele já havia comentado sobre a sua formação em educação física durante uma entrevista ao Domingão. Na época, o padre também relembrou o empurrão que recebeu enquanto realizava uma missa em 2019. "Me dei conta da importância de me cuidar fisicamente. Não é estética, é saúde. E quando você começa a cuidar de sua saúde, vai viver além e não depender do outro em seus 80, 90 anos".