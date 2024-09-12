Zé Neto grava vídeo e fala de recuperação após pausa por depressão

Zé Neto voltou às redes sociais nesta quarta-feira (11). Crédito: Reprodução/Instagram

Zé Neto, 34, da dupla com Cristiano, 36, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (11). O cantor sertanejo deu uma pausa na sua carreira após o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico aguda.

Zé Neto gravou um vídeo para explicar seu afastamento para cuidar da sua saúde mental. "Decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais para me cuidar, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho", disse ele.

O artista falou sobre sua recuperação. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante... Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", afirmou.

O sertanejo também agradeceu pelo apoio que tem recebido. "[Quero] aproveitar a oportunidade para agradecer todos vocês pelo carinho e pelas orações", disse ele.