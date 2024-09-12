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Zé Neto grava vídeo e fala de recuperação após pausa por depressão

Cantor voltou às redes sociais nesta quarta-feira (11). O artista falou sobre sua recuperação. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 08:35

Zé Neto voltou às redes sociais nesta quarta-feira (11).
Zé Neto voltou às redes sociais nesta quarta-feira (11). Crédito: Reprodução/Instagram
Zé Neto, 34, da dupla com Cristiano, 36, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (11). O cantor sertanejo deu uma pausa na sua carreira após o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico aguda.
Zé Neto gravou um vídeo para explicar seu afastamento para cuidar da sua saúde mental. "Decidi fazer uma pausa das minhas redes sociais para me cuidar, olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho", disse ele.
O artista falou sobre sua recuperação. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante... Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", afirmou.
O sertanejo também agradeceu pelo apoio que tem recebido. "[Quero] aproveitar a oportunidade para agradecer todos vocês pelo carinho e pelas orações", disse ele.
Colegas e fãs celebraram a aparição de Zé Neto e desejaram melhoras ao cantor. "Deus abençoe, meu amigo!", escreveu o cantor Fernando, da dupla com Sorocaba. "Deus te abençoe, querido! Faça o que precisa ser feito e volte muito mais forte e feliz", comentou Thaeme.

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