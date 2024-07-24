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Zé Neto, da dupla com Cristiano, cancela show após diagnóstico de pneumonia

Comunicado ainda diz que os shows que ocorreriam no final deste mês, serão cancelados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 11:24

O cantor sertanejo Zé Neto
O cantor sertanejo Zé Neto Crédito: Allysson Moreno/Divulgação
Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e precisou cancelar os shows.
A assessoria da dupla divulgou um comunicado na noite da última terça (23) sobre o estado de saúde do cantor. "Comunicado: o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias."
O comunicado ainda diz que os shows que ocorreriam no final deste mês, serão cancelados. "Dia 24, em Mandirituba, no Paraná; dia 25, em Marechal Cândido, no Paraná; dia 26, em Belo Horizonte, Minas Gerais; dia 27, em Catalão, Goiás; dia 28, em Divinópolis de Goiás, em Goiás."
"As apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto", disse a assessoria de Zé Neto e Cristiano.
Zé Neto ainda não se pronunciou em suas redes sociais.

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