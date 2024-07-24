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Saúde

Cantora gospel conta que câncer de mama se espalhou para os ossos

Camila Campos fez uma publicação na madrugada desta quarta-feira (24) e pediu orações: "Preciso muito da oração de vocês", escreveu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 11:21

Camila Campos está grávida de sete meses
Camila Campos está grávida de sete meses Crédito: Reprodução/Instagram/@camilacamposp
Camila Campos, 29, que descobriu que está com câncer em meio à gestação de sua segunda filha, contou que a doença se espalhou para os seus ossos.
A cantora fez uma publicação na madrugada desta quarta-feira (24). "Há alguns dias entrei em uma nova estação em minha vida. Grávida de 7 meses, sentindo muita dor, chorando de dor nas costas, me deparei com o diagnóstico de um câncer de mama, que se espalhou pelos meus ossos."
"Eu saí de uma primavera e entrei direto no inverno. Hoje estou com os sentimentos ainda meio bagunçados, por isso não consegui conversar antes com vocês, meus irmãos", disse Camila Campos.
Camila pediu orações. "Preciso muito da oração de vocês, família em Cristo, porque viver o processo demanda muita fé, e sei que a oração da igreja do Senhor espalhada sobre a terra, derrubam as portas do inferno, e juntos somamos nossa fé ao ponto de que a cura do Senhor alcance a minha vida!"
A cantora também falou sobre a queda de seu cabelo. "O cabelinho já está pouquinho porque já iniciamos o tratamento e ele vai continuar caindo até eu ficar carequinha."

QUEM É CAMILA CAMPOS

Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, Camila se apresenta como "cantora e psicóloga". Na descrição do perfil, ela diz que usa "a mente e a música para inspirar e curar".
Evangélica, Camila compartilha em suas redes diversos conteúdos relacionados à vida religiosa. Ministrações, mensagens e músicas fazem parte das postagens.
Esposa do ex-zagueiro do Cruzeiro Léo, Camila também compartilha momentos familiares. Ela é mãe de Bella e está grávida da segunda filha, que se chamará Sofia.
Camila tem dois álbuns lançados. A cantora compartilha trechos de suas músicas no Instagram.

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