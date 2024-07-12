Grávida, cantora gospel Camila Campos descobre câncer de mama: "Avançado"

Camila Campos está grávida de sete meses Crédito: Reprodução/Instagram/@camilacamposp

Camila Campos, 29, descobriu que está com câncer de cama em meio à gestação de sua segunda filha, Sophia, fruto do casamento com Leo Zagueiro, 36.

A informação foi divulgada por meio de um post conjunto do casal no Instagram. "Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de sete meses, da pequena Sophia", afirma o comunicado.

Eles afirmam que, apesar de o diagnóstico ser "assustador e desmotivante aos olhos da medicina", tem procurado manter a fé na recuperação da cantora gospel. "Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta."