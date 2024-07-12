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Saúde

Grávida, cantora gospel Camila Campos descobre câncer de mama: "Avançado"

Cantora disse nas redes sociais que, após sentir fortes dores, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 13:41

Camila Campos está grávida de sete meses
Camila Campos está grávida de sete meses Crédito: Reprodução/Instagram/@camilacamposp
Camila Campos, 29, descobriu que está com câncer de cama em meio à gestação de sua segunda filha, Sophia, fruto do casamento com Leo Zagueiro, 36.
A informação foi divulgada por meio de um post conjunto do casal no Instagram. "Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de sete meses, da pequena Sophia", afirma o comunicado.
Eles afirmam que, apesar de o diagnóstico ser "assustador e desmotivante aos olhos da medicina", tem procurado manter a fé na recuperação da cantora gospel. "Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta."
Camila e Leo pediram também orações dos seguidores pela saúde da moça. "Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e de Sofia, que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida!"

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