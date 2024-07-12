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Valesca Popozuda diz que já morou na rua e comeu resto de comida

Cantora relembrou as dificuldades que passou antes de entrar para o funk e ficar famosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 10:57

Valesca Popozuda diz que já morou na rua
Valesca Popozuda diz que já morou na rua Crédito: Reprodução/Instagram/@valescapopozuda
Valesca Popozuda, 45, relembrou as dificuldades que passou antes de entrar para o funk e ficar famosa. A cantora contou ao jornal Extra que chegou a comer resto de comida na rua.
"Saí de um relacionamento porque me sentia sufocada. Não podia sair com minhas amigas nem ir a um shopping, por exemplo. Fui viver com as meninas, mas cheguei a morar na rua, quando tentamos mudar para o Estácio. A gente ia alugar um quarto na casa de um cara, mas o espaço já estava ocupado. Não sobrou outra opção. Dois dias depois, conseguimos um lugar pra ficar. Minha amiga trabalhava num restaurante, e eu esperava ela chegar com o resto de comida para eu comer. Depois, comecei a trabalhar sem saber o que seria meu destino".
Valesca trabalhou em restaurante e posto de gasolina. "Me encantei pelo mundo artístico. Só não consegui continuar porque engravidei e, como era uma gestação de risco, tive que ficar com minhas pernas para o alto sem fazer esforço. Depois que o Pablo nasceu, voltei a trabalhar no posto de gasolina e também vendia coisas de casa para complementar a renda".
Ela ainda relembrou como se virava com o filho. "Eu não tinha como dar um leite para meu filho. Não tinha fralda. Tinha que lavar os panos para o Pablo usar. Busquei uma instituição que me dava uma cesta básica a cada 15 dias. Chegava em casa feliz com o saco de mantimentos".

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