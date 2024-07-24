Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Márcio Garcia não renova contrato e está fora da Globo

Ator e apresentador estava sem novos projetos na emissora desde julho de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 11:03

Márcio Garcia não renovou o contrato com a Globo
Márcio Garcia não renovou o contrato com a Globo Crédito: Zé Carlos Barretta/Folhapress
O ator e apresentador Márcio Garcia não teve o seu contrato renovado com a Globo e encerrará seu vínculo no final deste mês, após 15 anos de casa. Garcia estava sem novos projetos na casa desde julho de 2022, quando comandou o The Voice Kids por um ano. Na última temporada do reality, foi substituído por Fátima Bernardes.
Agora, ele fica livre para negociar contratos em outras emissoras e serviços de streaming.
O novo ciclo de Garcia na Globo começou em 2009, quando ele retornou ao canal após apresentar o bem-sucedido O Melhor do Brasil, programa que animava as tardes de sábado da Record. Como ator, ele se destacou nas novelas Caminho das Índias (2009), O Astro (2011) e Amor à Vida (2013).

Veja Também

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo pedem R$ 200 mil de influenciadora

Luan Santana e Jade Magalhães anunciam que estão esperando o primeiro filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados