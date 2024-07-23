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"Segredo das Amantes"

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo pedem R$ 200 mil de influenciadora

Vanessa de Oliveira teria usado a imagem do casal para vender um curso sobre melhora da autoestima feminina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 11:44

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo pedem R$ 200 mil de influenciadora
O casal Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Zezé Di Camargo e sua mulher, Graciele Lacerda, entraram com um processo contra a influenciadora Vanessa de Oliveira após ela usar uma imagem deles para vender um curso sobre melhora da autoestima feminina. Procurada, Vanessa não respondeu mensagens.
Segundo João Mazzieiro e Matheus Pupo, advogados do casal, a ação foi ajuizada na primeira quinzena do mês de julho. Segundo eles, a influenciadora utiliza e ataca a imagem de Zezé e Graciele enquanto faz marketing de seus produtos.
O valor da causa é de 200 mil por danos morais, já que o nome do curso seria "Segredo das Amantes" e teria insinuações da vida íntima deles, o que ofenderia sua honra e reputação. Em uma primeira movimentação, foi negado um pedido de liminar feito pela defesa do cantor.

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"Nosso próximo passo: recorreremos ao Tribunal de Justiça de SP. Tentaremos reverter a liminar que o juiz negou", diz o advogado João Mazzieiro.

GRAVIDEZ

No último dia 11, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo anunciaram que esperam um filho. A jornalista foi quem compartilhou um vídeo contando a novidade. "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé", começou a companheira do sertanejo há 10 anos.
Depois de falar sobre fé e esperança, ela contou: "Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança", disse.
Zezé também falou no vídeo. "Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo para uma nova vida."

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