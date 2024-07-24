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Ducado da Cornualha

Valor astronômico! Saiba qual é o salário anual do Príncipe William

Fortuna foi seu primeiro salário no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 11:00

Prí­ncipe William, durante a partida da Eurocopa 2024
Prí­ncipe William, durante a partida da Eurocopa 2024 Crédito: Fabio Ferrari/Folhapress
Príncipe William, 42, teve seu salário do ano de 2023 divulgado. O valor foi revelado no relatório anual integrado do Ducado, publicado nesta quarta-feira (24). William recebeu, nada mais, nada menos, que quantia de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões).
A fortuna foi seu primeiro salário no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha. Trata-se título e propriedade que herdou após seu pai, o Rei Charles 3º, 75, assumir ao trono.
O fundo cobre as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do Príncipe William, Kate Middleton, 42, e seus três filhos, Príncipe George, 10, Princesa Charlotte, 8, e Príncipe Louis, 5. O Príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional por ser um membro da família real.
As despesas que tem anualmente são amplamente financiadas pelo Ducado da Cornualha. Entre 2022 e 2023, Charles fez uma fortuna menor que a do filho. O atual rei do Reino Unido ganhou cerca de £ 24 milhões (US$ 30,93 milhões) com o espólio do Ducado da Cornualha.

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