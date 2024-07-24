Valor astronômico! Saiba qual é o salário anual do Príncipe William

Prí­ncipe William, durante a partida da Eurocopa 2024 Crédito: Fabio Ferrari/Folhapress

Príncipe William, 42, teve seu salário do ano de 2023 divulgado. O valor foi revelado no relatório anual integrado do Ducado, publicado nesta quarta-feira (24). William recebeu, nada mais, nada menos, que quantia de US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 141 milhões).

A fortuna foi seu primeiro salário no primeiro ano completo como titular do Ducado da Cornualha. Trata-se título e propriedade que herdou após seu pai, o Rei Charles 3º, 75, assumir ao trono.

O fundo cobre as "atividades oficiais, beneficentes e privadas" do Príncipe William, Kate Middleton, 42, e seus três filhos, Príncipe George, 10, Princesa Charlotte, 8, e Príncipe Louis, 5. O Príncipe de Gales não recebe uma renda tradicional por ser um membro da família real.