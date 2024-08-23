Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Zé Neto e Cristiano suspendem agenda de shows por depressão e síndrome do pânico de cantor
Saúde mental

Zé Neto e Cristiano suspendem agenda de shows por depressão e síndrome do pânico de cantor

Dupla sertaneja cancela apresentações pelos próximos 90 dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 08:18

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
 Zé Neto & Cristiano Crédito: Arthur Louzada
A dupla Zé Neto e Cristiano suspendeu a agenda de shows pelos próximos 90 dias. Segundo um comunicado publicado no perfil da dupla no Instagram, Zé Neto está com "depressão e síndrome aguda do pânico".
O cantor será submetido a um tratamento e precisou interromper o trabalho temporariamente.
"Agradecemos o carinho e compreensão de todos. Estamos em oração pela plena recuperação do nosso Zé Neto", diz o comunicado.
Zé Neto, 34, e Cristiano, 36, são de São José do Rio Preto, no interior paulista. Em 2022, o cantor Zé Neto se envolveu em polêmica após acusar Anitta de fazer show com recursos públicos, o que, na verdade, foi ele quem fez.

Veja Também

Yuri Lima é hostilizado em show de Iza e cantora reage

Aclamada por Lexa, capixaba Luiza Andrade se apresenta em festa do Vasco

Beatriz, do 'BBB 24', é escalada para novela da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Depressão Famosos Saúde mental zé Neto E Cristiano
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados