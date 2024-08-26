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  • 'Aceitação é difícil', diz mulher de Zé Neto sobre diagnóstico de depressão do cantor
Saúde mental

'Aceitação é difícil', diz mulher de Zé Neto sobre diagnóstico de depressão do cantor

"Tem gente falando que é muito 'mimimi'. Na verdade, é a doença do século", comentou Natália
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 08:27

Natália Toscano, mulher de Zé Neto, comenta diagnóstico de depressão e síndrome do pânico do cantor.
Natália Toscano, mulher de Zé Neto, comenta diagnóstico de depressão e síndrome do pânico do cantor. Crédito: Instagram/@nataliaftoscano
A influenciadora Natália Toscano, mulher do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, comentou o diagnóstico de depressão e síndrome do pânico do sertanejo. Em um vídeo publicado no Instagram, Natália afirmou que o marido enfrenta questões de saúde mental há quatro anos.
"Tem gente falando que é muito 'mimimi'. Na verdade, é a doença do século e é muito ruim porque não é algo palpável, não é um machucado que você consegue mostrar a ferida", comentou Natália. "Só quem tem sabe a dor que é uma depressão. E é difícil aceitar isso. É difícil aceitar que uma pessoa tão feliz, que tem tudo, tenha depressão."
Natália completou afirmando que "ninguém escolhe ficar doente" e que "não é uma escolha do Zé estar assim". "O primeiro passo para a cura é assumir que precisamos nos cuidar. [...] Por mais que façam quatro anos que estamos nessa luta, a aceitação é difícil", disse.
A influenciadora opinou que a escolha do cantor em pausar a agenda de shows foi a "mais madura" e que a primeira pessoa a apoiar o sertanejo foi o companheiro de dupla, Cristiano. Segundo Natália, o agravamento da doença foi causado por um "somatório de perdas, de cobranças, do excesso de trabalho, de sentimentos bagunçados".
Natália pediu "respeito" pelo cantor. "Essa doença não escolhe classe social. Ela não escolhe se você é rico, se você é pobre. [...] O dinheiro não compra tudo. Por mais que nós tenhamos construído uma vida financeira estável, não é isso o que vai comprar a saúde dele", afirmou.
O anúncio de que a dupla Zé Neto & Cristiano suspenderia a agenda de shows por 90 dias veio por meio de um comunicado no Instagram na última quinta, 22. A nota informava que, no dia, Zé Neto havia dado início a um tratamento contra depressão e síndrome do pânico.
O sertanejo é casado com Natália desde 2016. O casal possui dois filhos: José Filho, nascido em 2017, e Angelina, nascida em 2020.

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