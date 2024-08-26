Xuxa e Angélica empatam em emocionante 'Batalha do Lip Sync'

Xuxa e Angélica empataram em um duelo emocionante na Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, neste domingo, 25. Foi a estreia da nova temporada do quadro apresentado por Luciano Huck. O programa reproduziu momentos marcantes da amizade entre as duas e citou mitos sobre uma suposta rivalidade. As apresentadoras se emocionaram. "Nós temos uma história linda", celebrou Angélica.
O quadro teve a participação das antigas assistentes de palco que as acompanharam nos programas Xou da Xuxa, Clube da Criança, Casa da Angélica e Angel Mix. Paquitas viraram Angelicats e Angelicats viraram Paquitas.
As apresentações foram verdadeiras homenagens. Xuxa começou dublando o clássico Vou de Táxi. "Ela está muito mais eu do que eu", brincou Angélica.
Entre as duas performances, as apresentadoras jogaram o Teletubo, antigo quadro do Vídeo Show. Elas tiveram de responder a perguntas pessoais uma sobre a outra.
Angélica apareceu caracterizada para cantar Lua de Cristal e relembrou que usou a roupa que Xuxa usou na primeira vez em que foi ao programa da amiga. "Ela está muito linda", elogiou Xuxa.
O programa também incluiu um quadro apresentado por Xuxa, a Mordida na Maçã. A brincadeira era marcante no Xou da Xuxa.
No segundo round, Xuxa voltou para apresentar Born This Way, de Lady Gaga. Em determinado momento, a apresentadora chegou a "voar" por cima da plateia.
Na sequência, Angélica apareceu caracterizada de Miley Cyrus para cantar o sucesso Flowers. A apresentadora usou o mesmo figurino utilizado pela cantora na memorável apresentação na cerimônia do Grammy.