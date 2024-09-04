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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Padre Anderson Gomes lança segundo romance da trilogia "A Jornada"

Publicado em
04 set 2024 às 13:04
Padre Anderson Gomes
Padre Anderson Gomes lança "Não Tenhas Medo",  segundo volume da trilogia "A Jornada" Crédito: Divulgação
O Padre Anderson Gomes lança seu novo livro nesta terça-feira (10), a partir das 18h30, na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. "Não Tenhas Medo" é o segundo volume da trilogia "A Jornada" e a aguardada continuação do best-seller "Águas Profundas". A parte dois da série narra o ápice da história e promete tocar os corações, abordando temas como fé, coragem e a difícil escolha de abandonar o conhecido em busca do novo. Inspirado pelos ensinamentos de grandes Padres da Igreja, o autor traz profundos diálogos que prometem ressoar com as experiências de vida dos leitores. "Será que temos coragem de abandonar o que criamos para aceitar o novo que nos é proposto? Espero que os leitores vejam em cada personagem um reflexo de suas próprias vidas e se perguntem: o que ainda preciso deixar?", comenta o Padre Anderson Gomes. 

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