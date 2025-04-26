Vitória ganha nova galeria de arte e design; veja fotos

O médico Gustavo Peixoto é o novo diretor Geral do Hospital Meridional Cariacica. O profissional possui residência em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e transplante hepático, além de ter mestrado, doutorado e MBA em sua trajetória acadêmica.
Em sua sólida carreira como médico já ocupou cargos como coordenador do pronto-socorro, coordenador do Programa de Transplante Hepático, professor Associado de Cirurgia da UFES, diretor de Mercado e membro do Conselho de Administração da Unimed.