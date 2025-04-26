Vitória ganha nova galeria de arte e design; veja fotos

No próximo dia 1º de maio, Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo serão os anfitriões da tradicional festa realizada pelas Óticas Paris. A comemoração será no Oasis Cerimonial e, assim como em todos os anos, a empresa capixaba reúne seu time que conta com mais de 100 colaboradores para celebrar as conquistas e as pessoas que fazem parte da história. Prestes a completar seus 46 anos de trajetória, a Paris se orgulha de ter colaboradores que cresceram junto com a marca, alguns com mais de quatro décadas de dedicação.