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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vitória ganha nova galeria de arte e design; veja fotos

Publicado em
26 abr 2025 às 03:00
Taisa Gama Nemer, Jana Nemer, Laila Nemer e Roberta Abaurre
Taisa Gama Nemer, Jana Pimentel, Laila Nemer e Roberta Abaurre: na inauguração da galeria ÓST, em Santa Lúcia Crédito: Ana Segantine

Arte e design

Laila Nemer e Jana Pimentel receberam para a inauguração da Galeria ÓST, nesta quinta-feira (24), em Santa Lucia. O novo apresenta as velas-escultura da marca e um olhar autoral e curadoria, inspirada por referências do design contemporâneo, da moda e do ideal japonês wabi-sabi. Veja quem passou por lá na noite de inauguração.

NO PALÁCIO ANCHIETA

Edital
O presidente do Sistema Fecomércio-ES, Idalberto Moro, o deputado federal Gilson Daniel e o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu:  no lançamento do edital do novo Centro de Convenções de Carapina, no Palácio Anchieta Crédito: Felipe Mansur 

Bazar do bem

Neste sábado (26),  a partir das 9h, o Brechó Peça Rara, em  Jardim da Penha, realiza um bazar especial com peças l doadas com amor e carinho.  100% do valor arrecadado será doado para o Asilo de Idosos de Vitória. 

No Rio de Janeiro

Eduardo Fontes, presidente da Ademi-ES, segue para o Rio de Janeiro, a convite da CNC, para participar da reunião da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI). Na pauta, temas e debates que envolvem o setor imobiliário nacional e do Espírito Santo.

Festa

No próximo dia 1º de maio, Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo serão os anfitriões da tradicional festa realizada pelas Óticas Paris. A comemoração será no Oasis Cerimonial e, assim como em todos os anos, a empresa capixaba reúne seu time que conta com mais de 100 colaboradores para celebrar as conquistas e as pessoas que fazem parte da história. Prestes a completar seus 46 anos de trajetória, a Paris se orgulha de ter colaboradores que cresceram junto com a marca, alguns com mais de quatro décadas de dedicação. 

Novo diretor

O médico Gustavo Peixoto é o novo diretor Geral do Hospital Meridional Cariacica. O profissional possui residência em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e transplante hepático, além de ter mestrado, doutorado e MBA em sua trajetória acadêmica. Em sua sólida carreira como médico já ocupou cargos como coordenador do pronto-socorro, coordenador do Programa de Transplante Hepático, professor Associado de Cirurgia da UFES, diretor de Mercado e membro do Conselho de Administração da Unimed.

Feras da gastronomia em Vix

 Eduarda Buaiz já convocou o seu time de chefs para participar da terceira edição do Fábrica de Chefs, um encontro de gastronomia que acontece na próxima segunda-feira (28), em Vitória. A Buaiz Alimentos é uma das patrocinadoras oficiais do evento, com a Farinha de Trigo Regina e os Café Numero um. O encontro reunirá chefs renomados da alta gastronomia, como Henrique Fogaça e Hugo Grassi, que compartilharão com o público conhecimento, técnicas e alguns segredinhos de diversas receitas.

SAÚDE E BEM-ESTAR

Direito de família

Evite surpresas desagradáveis no futuro! Muitas famílias enfrentam conflitos quando um parente perde a capacidade de gerir seus próprios bens. Segundo as advogadas e especialistas em Direito da Família e Sucessões, Solange Rosário e Eny Borgognoni, para evitar disputas e assegurar que suas vontades sejam cumpridas, é possível antecipar e formalizar suas decisões enquanto ainda houver discernimento. Um advogado pode orientar sobre as melhores formas de proteger seu patrimônio e sua dignidade

Gastronomia e cultura

A 11ª edição do Santa Teresa Gourmet promete movimentar a “doce terra dos Colibris” no próximo feriadão, entre os dias 01 e 04 de maio. O maior festival gastronômico do Espírito Santo presta uma homenagem aos 151 anos da imigração italiana no Brasil, celebrando a herança cultural e culinária que moldou a identidade da região serrana capixaba. Alessandro Eller e Eduardo Destefani, do Instituto Panela de Barro, contam que mais de 30 estabelecimentos locais irão oferecer pratos com ingredientes frescos e autênticos.

CAMPANHA

Bruno Caldeira, Flávio Cossetti, Laíssa Soares e Michael Fagundes
Bruno Caldeira, Flávio Cossetti, Laíssa Soares e Michael Fagundes: no lançamento de nova campanha de vendas da Benevix, que vai premiar líderes de vendas com um passeio de lancha pela Baía de Vitória Crédito: Arthur Louzada

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