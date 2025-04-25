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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Cachaça do ES promove jantar harmonizado com rótulos premium em Vitória

Publicado em
25 abr 2025 às 03:00
Pedro Cellia
Pedro Cellia foi o anfitrião do primeiro jantar harmonizado da Princesa Isabel, nesta quarta-feira (23),  no Peppe Restaurante   Crédito: Olho Gordo Marketing Gastronômico

À mesa com cachaça

Premiada no Brasil e internacionalmente, a nossa Cachaça Princesa Isabel, de Linhares,  foi à mesa  com pratos da cozinha contemporêna, no primeiro jantar harmonizado promovido pelo alambique, para convidados,  nesta quarta-feira (23), no Peppe Restaurante, em Vitória. Os anfitriões foram Pedro Cellia e Gabriela Cellia. No menu, preparado pelo chef Vinicius Cavalcante, uma brusquetinha caipira (ragu de linguiça com queijo minas padrâo e farofinha de torresmo) e bolinha de queijo canastra com calda de goiabada (entrada), barriga de porco pururucada, molho de maça e maionese de batata morna (principal) e  sorvete de grana padano, doce de leite com flor de sal e redução de mel Jataí (sobremesa) escoltados com rótulos premium e drinques à base de Princesa Isabel. A apresentação dos rótulos ficou a cargo de Afonso Takemoto. Veja as fotos!

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HAPPY HOUR

Teuller Pimentel, Gisélia Freitas e Luana Nandorfi na primeira edição do IBEF HOUR de 2025, realizada no  Sicoob Central, em Vitória
Teuller Pimentel, Gisélia Freitas e Luana Nandorfi:   na primeira edição do IBEF HOUR de 2025, realizada no  Sicoob Central, em Vitória Crédito: Arthur Louzada

Collab de fé

Na próxima terça-feira (29), Rachel Pires, Nanda Trindade, Vitória Netto e Patyl Pimentel se unem para lançar a coleção "Gratia", a collab inspirada em fé, arte e moda com alma, na Nuvem Concept, na Praia do Canto. "Inspirada em Nossa Senhora de Guadalupe, a coleção promete emocionar", diz Rachel. Parte das vendas será doada para uma igreja que será divulgada no evento.

Palestra com educadora parental

 A psicanalista especialista em Educação Parental Jacqueline Vilela desembarca no Estado no próximo dia 8 de maio a convite do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Ela, que é autora dos livros “Meu filho cresceu, e agora?”, “Detox digital” e “Pare o mundo que eu quero descer”, entre outros, conversará sobre “Como criar filhos com amor, limites e conexão”. O evento marca o Dia das Mães, que na ocasião serão recebidas com um coquetel a partir das 19h. Além das mães dos alunos da escola, outras interessadas também podem participar mediante inscrição feita pelo link disponibilizado na bio do Instragram @davinci.vix.

Best-seller

O empresário Marcelo Braga, nome à frente da Liga de Marketing, celebrou a chegada da segunda edição do seu livro Fantástica Fábrica de UAU — agora com o selo de best-seller. A obra, que mistura criatividade, inovação e bastidores do marketing de impacto, tem sido adotada por empresas e profissionais como manual prático de encantamento de marca. Marcelo, uma das mentes mais inquietas do mercado capixaba, comemora o feito ao lado da equipe que o acompanha nas grandes entregas da Liga.

Em Miami

Os advogados Bruno e Felipe Finamore Simoni embarcam na próxima semana para Miami, onde participarão de mais uma formação internacional de alto nível. O motivo da viagem é o Fórum de Insolvência Empresarial Brasil-EUA, que acontece nos dias 1º e 2 de maio no Hotel Four Seasons.

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