Cachaça do ES promove jantar harmonizado com rótulos premium em Vitória

Premiada no Brasil e internacionalmente, a nossa Cachaça Princesa Isabel, de Linhares, foi à mesa com pratos da cozinha contemporêna, no primeiro jantar harmonizado promovido pelo alambique, para convidados, nesta quarta-feira (23), no Peppe Restaurante, em Vitória. Os anfitriões foram Pedro Cellia e Gabriela Cellia. No menu, preparado pelo chef Vinicius Cavalcante, uma brusquetinha caipira (ragu de linguiça com queijo minas padrâo e farofinha de torresmo) e bolinha de queijo canastra com calda de goiabada (entrada), barriga de porco pururucada, molho de maça e maionese de batata morna (principal) e sorvete de grana padano, doce de leite com flor de sal e redução de mel Jataí (sobremesa) escoltados com rótulos premium e drinques à base de Princesa Isabel. A apresentação dos rótulos ficou a cargo de Afonso Takemoto. Veja as fotos!