Movimento Cidade inaugura nova sede na Praia do Canto

Organizado e realizado pela primeira vez no Espírito Santo pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), com apoio do Instituto Santa Rita, o Curso Teórico-Prático de Cirurgias Abertas da Laringe reuniu, no final de semana, profissionais locais, de outros estados e até do exterior, vindo da Colômbia. O coordenador local do curso, o cirurgião de Cabeça e Pescoço do Hospital Santa Rita, Evandro Duccini, ressalta a importância dessa iniciativa para o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica e aproveita para informar que no Hospital Santa Rita - sede onde aconteceu o evento -, em 2024, dos mais de 4,6 mil casos de câncer tratados - isso inclui pacientes SUS, particular e convênios -, os de cabeça e pescoço ocupam a sétima posição, com 229 registros, sendo 85,6% em homens e 14,4% em mulheres, com idades que variam de 40 a 89 anos. Ele completa que, desses 229 casos, 97 são de pacientes que trataram especificamente tumores de laringe. Na foto: José Roberto de Podestá, Olívia de Podestá, Fátima Matos, Emilson Freitas, Cileide Zanotti, Izabella Costa Santos e Evandro Duccini. Crédito: Divulgação