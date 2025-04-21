Vivian Chiabay e Imagiton assinam medalha do terço gigante da Festa da Penha

O lúpus é uma doença autoimune que pode comprometer diversos órgãos, sendo os rins frequentemente afetados pela nefrite lúpica, uma complicação grave que pode levar à falência renal. Segundo a reumatologista Lidia Balarini, da Reuma, a boa notícia é que recentemente, o primeiro medicamento biológico para nefrite lúdica, o Belimumabe, foi incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ampliando o acesso a terapias mais modernas e eficazes para pacientes com lúpus. Um viva à Ciência!