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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vivian Chiabay e Imagiton assinam medalha do terço gigante da Festa da Penha

Publicado em
21 abr 2025 às 03:00
Vivian Chiabay
Vivian Chiabay com a versão da medalha de 2022  Crédito: Divulgação
A arquiteta e artista plástica Vivian Chiabay e a Imagiton assinam a medalha de 2 metros que vai compor o terço gigante da Festa da Penha 2025. A medalha foi criada pela artista plástica em 2023. Neste ano, ela foi reformada em parceria com a Imagiton para aguentar as ações do tempo durante os 3 meses em que ficará exposta. Antes de madeira, o adorno agora é feito de materiais nobres de longa durabilidade, com camadas sobrepostas, impressão de alta qualidade, metal para dar efeito brilhante e cores especiais.

EM BELO HORIZONTE

A médica Renata Melo ao lado da médica Patrícia Leite em Belo Horizonte, no último dia 12, onde participou do curso Alquimiss, promovido pelo META Institute em parceria com a Face Academy e ministrado por Patrícia.
A médica Renata Melo ao lado da médica Patrícia Leite em Belo Horizonte, onde participou do curso Alquimiss, promovido pelo META Institute em parceria com a Face Academy e ministrado por Patrícia. Crédito: Divulgação

FESTA

Janaina e Jeronimo Vervloet
Janaina e Jeronimo Vervloet: na noite do Taj, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

Lúpus e a saúde renal

O lúpus é uma doença autoimune que pode comprometer diversos órgãos, sendo os rins frequentemente afetados pela nefrite lúpica, uma complicação grave que pode levar à falência renal. Segundo a reumatologista Lidia Balarini, da Reuma, a boa notícia é que recentemente, o primeiro medicamento biológico para nefrite lúdica, o Belimumabe, foi incorporado ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ampliando o acesso a terapias mais modernas e eficazes para pacientes com lúpus. Um viva à Ciência!

Jose Luiz e Maria Paixão
Jose Luiz e Maria Paixão: brindando na festa do Taj com Narcisa Crédito: Mônica Zorzanelli

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