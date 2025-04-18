Mariah Assbu comemora 20 anos com samba e pagode em Vitória

Chegou época mais esperada do ano para os chocólatras de plantão. E aqueles que amam a combinação de sorvete e chocolate têm motivo em dobro para celebrar esta Páscoa. Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia, acaba de lançar novidades bem “chocolatudas” para a temporada. Entre elas, está o primeiro picolé com quatro chocolates do Brasil, o Paletito Black, da Paletitas, que recebe dois tipos de chocolate no recheio e duas camadas de chocolate na cobertura, uma combinação inédita no País. Além dele, quem for comemorar a data nas sorveterias Luigi e Paletitas pode se deliciar com os novos sabores de sorvete de chocolate: Browníssimo e Ovo de Colher, desenvolvidos especialmente para esta data.