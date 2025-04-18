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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Mariah Assbu comemora 20 anos com samba e pagode em Vitória

Publicado em
18 abr 2025 às 03:00
Marianne Assbu, Mariah Assbu e Gildo Rezende Júnior 
Marianne Assbu, a aniversariante Mariah Assbu e Gildo Rezende Júnior: parabéns pra você em família Crédito: Mônica Zorzanelli

#IaiaFest

Mariah Assbu celebrou 20 anos com uma #IaiaFest, na casa dos avós Michel e Cida Assbu, na Ilha do Frade, em Vitória. Edna Jabour assinou o catering e muito samba e pagode embalaram a família e amigos da aniversariante. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

PÁSCOA

Josiane Dalvi foi conferir de perto o chique café Carla Buaiz especial de páscoa que aconteceu no último sábado, 12, no atelier da Praia do Canto
Josiane Dalvi e Carla Buaiz : café da manhã especial de Páscoa, no ateliê de CB da Praia do Canto Crédito: Sérgio Silva

Sorvete e chocolate

Chegou época mais esperada do ano para os chocólatras de plantão. E aqueles que amam a combinação de sorvete e chocolate têm motivo em dobro para celebrar esta Páscoa. Wanderson Lamoia, presidente do Grupo Lamoia, acaba de lançar novidades bem “chocolatudas” para a temporada. Entre elas, está o primeiro picolé com quatro chocolates do Brasil, o Paletito Black, da Paletitas, que recebe dois tipos de chocolate no recheio e duas camadas de chocolate na cobertura, uma combinação inédita no País. Além dele, quem for comemorar a data nas sorveterias Luigi e Paletitas pode se deliciar com os novos sabores de sorvete de chocolate: Browníssimo e Ovo de Colher, desenvolvidos especialmente para esta data.

FESTA 

Ana Paula Leite e Ricardo Magalhães
Ana Paula Leite e Ricardo Magalhães: na festa do Taj Home Resort Crédito: Cloves Louzada

QUERIDOS DE RR

Fernando Zardini, César Saad, Erica Neves e Aylton Dadalto
Fernando Zardini, Cesinha Saade, Erica Neves e Aylton Dadalto: em noite de coquetel badalado em Vitória Crédito: Cacá Lima

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