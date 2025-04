Dani Barreto recebe para desfile de moda em espaço de arte em Vitória

Evento beneficente

O Iate Clube do Espírito Santo abre seu calendário de eventos solidários e se prepara para viver mais uma noite solidária com o Jantar Além Mar. O evento, que acontece há quatro anos no clube mais charmoso do Estado, tem como objetivo arrecadar fundos para as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social da região da Grande São Pedro, atendidas pela ONG FBPC (Fundação Beneficente Praia do Canto). O Comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira, já divulgou a data: será no dia 2 de julho, às 19h. Como sempre, o jantar tem como ponto alto o caráter solidário, e oferece aos presentes um menu diversificado preparados pelos melhores chefs da alta gastronomia capixaba. Os ingressos estão à venda no valor de R$300 no site Le Billet. --