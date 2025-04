Lideranças do ES apoiam Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã

O Fórum Educacional de Potencialidades do Amanhã, evento promovido pelo Sinepe/ES para mil estudantes da rede privada e pública, reuniu importantes lideranças na última semana, o que evidenciou a força da educação e da cooperação entre instituições em prol de um ensino de qualidade, voltado para o futuro do Espírito Santo.



O presidente do Sinepe/ES, Moacir Lellis, a vice-presidente Roberta Bonelli e o diretor administrativo financeiro Bruno Loyola Del Caro estiveram ao lado do governador Renato Casagrande, do vice-governador Ricardo Ferraço, do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, do reitor da Faesa, Alexandre Theodoro, do diretor-executivo do Sicoob e presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernardina, destacando o papel estratégico da união entre ensino e desenvolvimento regional.