Veja quem prestigiou a primeira edição do Fest Santo em  Manguinhos

Mais de 350 pessoas, entre procuradores de todos os estados e do Distrito Federal, advogados da União, advogados públicos municipais, autoridades dos poderes judiciário, legislativo e do Ministério Público se reúnem no Ilha Buffet, em Vitória, nos próximos dias 14 e 15 de maio para o XII Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais. O evento terá uma programação robusta, com reuniões, painéis, oficinas, apresentação de teses e lançamento de livros, em torno do tema central: Estado Fiscal e Advocacia Pública: Reforma Tributária e Ética. O encontro é organizado pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), junto com a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) e com a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE/ES).