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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a primeira edição do Fest Santo em  Manguinhos

Publicado em
24 abr 2025 às 03:00
Ney Barcelos, Elba Sanidei, David Maresias, Maita Mota
Ney Barcelos, Elba Sanidei, David Maresias, Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

Fest Santo Manguinhos

O feriadão da Semana Santa e Tiradentes, de 17 a 21 de abril, foi superanimado no balneário de Manguinhos, na Serra. Durante cinco dias aconteceu a primeira edição do Fest Santo Manguinhos. Oito restaurantes, duas docerias, cafés, hospedagens, ateliês de arte e demais estabelecimentos comerciais que integram o Polo Gastronômico e Cultural de Manguinhos – Serra/ES, receberam capixabas e turistas que puderam saborear as “entradinhas santas”, delícias elaboradas especialmente para o evento. A programação contou ainda com feira de artesanato D’Manguinhos, visitação nos ateliês de arte, apresentações culturais e shows musicais nos estabelecimentos participantes.

FERIADÃO

Claudete Lorenzoni, Heloisa Gomes, Monica Zorzanelli e Sara Fuzatto
Claudete Lorenzoni, Heloisa Gomes, Monica Zorzanelli e Sara Fuzatto: encontro na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Em Trancoso

Tradição originada na Inglaterra e que atravessa gerações, o “Something Blue” carrega história, afeto e significado nos casamentos ao redor do mundo. No “sim-sim” de Carolina Hemerly e Leonardo Dantas, que acontece neste final de semana em Trancoso, a noiva irá resgatar esse costume de forma especial: por meio das joias. A designer Carolina Neves desenvolveu junto com a noiva — que é coordenadora geral da marca — as peças exclusivas que serão usadas na cerimônia e na festa. O processo criativo segue o conceito do projeto “CN For You”, que propõe uma cocriação entre cliente e designer. 

Em Paris

Em recente viagem por Paris (FRA), Cy Magalhães conheceu as tendências de moda e beleza para 2026. “A tendência que chegou para ficar foi o Quiet Luxury (ou luxo discreto), que na prática resume a peças básicas, mas de alta qualidade; minimalismo com elegância ou sofisticação sem ostentação”, destaca a especialista internacional em visagismo e coloração pessoal.

Festa da Penha

Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, será o grande anfitrião durante a recepção de nove profissionais de agências e operadoras de viagens, convidados para visitar o Espírito Santo por meio do Famtour Festa da Penha 2025, iniciativa da Câmara Empresarial de Turismo (CET-ES). No próximo dia 25, às 12h30, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, os convidados serão recebidos com um almoço especial, que vai marcar o início da jornada dos agentes e operadores do setor turístico nacional no estado, que vivenciarão o maior evento religioso capixaba. T

Procuradores em Vitória

Mais de 350 pessoas, entre procuradores de todos os estados e do Distrito Federal, advogados da União, advogados públicos municipais, autoridades dos poderes judiciário, legislativo e do Ministério Público se reúnem no Ilha Buffet, em Vitória, nos próximos dias 14 e 15 de maio para o XII Encontro Nacional de Procuradorias Fiscais. O evento terá uma programação robusta, com reuniões, painéis, oficinas, apresentação de teses e lançamento de livros, em torno do tema central: Estado Fiscal e Advocacia Pública: Reforma Tributária e Ética. O encontro é organizado pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), junto com a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE) e com a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE/ES).

Dia das Mães

Vanessa Cardoso e Enza Camata celebram o Dia das Mães de forma única: com uma coleção inspirada na doçura dos morangos da região serrana do Espírito Santo. A collab será lançada nesta sexta-feira (25), às 16h, na loja Cool Like Mama, no Shopping Triângulo. A coleção mistura combinações estilosas entre mães e filhas com o toque artesanal da Olli Petit: destaque para a bolsa de couro em formato de morango. Um charme!

Nova galeria

Jana e Laila Nemer convidam  para a inauguração da Galeria ÓST, nesta quinta-feira (24), na Metropolitan Office, em Santa Lúcia. 

EM VILA VELHA

Kyria Oliveira e Clara Pignaton
Kyria Oliveira e Clara Pignaton: no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Mônica Zorzanelli

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