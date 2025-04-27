"Somos capixabas e agora do mundo", dizem Wesley Telles e Bruna Dornellas

Em 15 de julho de 2012, Wesley Telles e Bruna Dornellas contaram sua história de cinco anos de sucesso à frente da WB Produções para o perfil de domingo de A Gazeta na versão impressa. Treze anos se passaram e a dupla celebra 18 anos no cenário cultural do Estado e do Brasil com um papo exclusivo com a colunista Renata Rasseli no quadro RR Entrevista deste domingo (27).
Ao longo de sua trajetória, desde 2007, a produtora se destacou por desenvolver projetos de excelência, aliando criação, curadoria e produção a um olhar atento à diversidade e inclusão. Seu compromisso vai além dos palcos, movimentando a economia criativa e gerando oportunidades no setor cultural.
Entre os talentos que já passaram pelos palcos com a WB Produções estão: Bibi Ferreira – cuja trajetória foi tema do média-metragem Bibi in Cena, trabalho de conclusão de curso de Wesley Telles e Bruna Dornellas, que despertou neles o desejo de criar a produtora –, Alessandra Maestrini, Alexandre Nero, Antônio Fagundes, Barbara Paz, Betty Faria, Bia Seidl, Bruno Mazzeo, Carmo Dalla Vecchia, Christiane Torloni, Cissa Guimarães, Débora Falabella, Deborah Evelyn, Denise Fraga, Diogo Vilela, Drica Moraes, Eri Johnson, Fábio Assunção, Fábio Porchat, Fernanda Gentil, Fernanda Paes Leme, Fernanda Souza, Glória Menezes, Heloísa Périssé, Ícaro Silva, Ingrid Guimarães, Julia Lemmertz, Luccas Neto, Lúcia Veríssimo, Lucinha Lins, Luis Miranda, Marcelo Mansfield, Marco Luque, Marco Nanini, Mariana Lima, Marisa Orth, Mateus Solano, Miguel Falabella, Mônica Martelli, Nany People, Nathalia Timberg, Otávio Müller, Paulo Betti, Paulo Gustavo, Preta Gil, Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Fagundes, Rosamaria Murtinho, Suely Franco, Susana Vieira, Taís Araújo, Tarcísio Meira, Tato Gabus Mendes, Tom Cavalcante, Vera Fischer, Vera Holtz, Wendell Bendelack, Whindersson Nunes e tantos outros.
Além de trazer grandes espetáculos ao público, a WB Produções idealizou e realizou importantes Circuitos de Teatro, como o Circuito Banestes de Teatro e o Circuito Unimed de Teatro, com mais de dez edições realizadas, viabilizados por meio de leis de incentivo. Também esteve à frente, por anos, da produção do “Diversão em Cena”, um projeto da ArcelorMittal voltado exclusivamente para espetáculos infantis, proporcionando cultura e entretenimento para as novas gerações.