"Somos capixabas e agora do mundo", dizem Wesley Telles e Bruna Dornellas

Renata Rasseli entrevista Wesley Telles e Bruna Dornellas Crédito: Vitor Jubini

Em 15 de julho de 2012, Wesley Telles e Bruna Dornellas contaram sua história de cinco anos de sucesso à frente da WB Produções para o perfil de domingo de A Gazeta na versão impressa. Treze anos se passaram e a dupla celebra 18 anos no cenário cultural do Estado e do Brasil com um papo exclusivo com a colunista Renata Rasseli no quadro RR Entrevista deste domingo (27).

Bruna Dornellas e Wesley Telles Crédito: 2012-07-15T00:00:00Z

Ao longo de sua trajetória, desde 2007, a produtora se destacou por desenvolver projetos de excelência, aliando criação, curadoria e produção a um olhar atento à diversidade e inclusão. Seu compromisso vai além dos palcos, movimentando a economia criativa e gerando oportunidades no setor cultural.

NÚMEROS DA WB

900 projetos realizados

+ de 2.500 apresentações



2 milhões de espectadores impactados



55 cidades e 25 estados brasileiros alcançados



+ de 1.000 artistas envolvidos



· Centenas de empregos diretos e indiretos



Vitor Jubini e uma galeria de fotos com tantos famosos que a produtora trouxe para os palcos capixabas. Para marcar a maioridade, a WB prepara grandes espetáculos, entre eles musical da Cher e espetáculo sobre Chanel e se prepara para a internacionalização da marca. Confira a entrevista com imagens dee uma galeria de fotos com tantos famosos que a produtora trouxe para os palcos capixabas.

WB comemora 18 anos

NO PALCO COM A WB

Entre os talentos que já passaram pelos palcos com a WB Produções estão: Bibi Ferreira – cuja trajetória foi tema do média-metragem Bibi in Cena, trabalho de conclusão de curso de Wesley Telles e Bruna Dornellas, que despertou neles o desejo de criar a produtora –, Alessandra Maestrini, Alexandre Nero, Antônio Fagundes, Barbara Paz, Betty Faria, Bia Seidl, Bruno Mazzeo, Carmo Dalla Vecchia, Christiane Torloni, Cissa Guimarães, Débora Falabella, Deborah Evelyn, Denise Fraga, Diogo Vilela, Drica Moraes, Eri Johnson, Fábio Assunção, Fábio Porchat, Fernanda Gentil, Fernanda Paes Leme, Fernanda Souza, Glória Menezes, Heloísa Périssé, Ícaro Silva, Ingrid Guimarães, Julia Lemmertz, Luccas Neto, Lúcia Veríssimo, Lucinha Lins, Luis Miranda, Marcelo Mansfield, Marco Luque, Marco Nanini, Mariana Lima, Marisa Orth, Mateus Solano, Miguel Falabella, Mônica Martelli, Nany People, Nathalia Timberg, Otávio Müller, Paulo Betti, Paulo Gustavo, Preta Gil, Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Fagundes, Rosamaria Murtinho, Suely Franco, Susana Vieira, Taís Araújo, Tarcísio Meira, Tato Gabus Mendes, Tom Cavalcante, Vera Fischer, Vera Holtz, Wendell Bendelack, Whindersson Nunes e tantos outros.