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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

"Somos capixabas e agora do mundo", dizem Wesley Telles e Bruna Dornellas

Publicado em
27 abr 2025 às 03:00
Renata Rasseli entrevista Wesley Telles e Bruna Dornellas
Renata Rasseli entrevista Wesley Telles e Bruna Dornellas Crédito: Vitor Jubini
Em 15 de julho de 2012,  Wesley Telles e Bruna Dornellas contaram sua história de cinco anos de sucesso à frente da WB Produções para o perfil de domingo de A Gazeta na versão impressa. Treze anos se passaram e a dupla celebra 18 anos no cenário cultural do Estado e do Brasil com um papo exclusivo com a colunista Renata Rasseli no quadro RR Entrevista deste domingo (27). 
Bruna Dornellas e Wesley Telles
Bruna Dornellas e Wesley Telles Crédito: 2012-07-15T00:00:00Z
Ao longo de sua trajetória, desde 2007, a produtora se destacou por desenvolver projetos de excelência, aliando criação, curadoria e produção a um olhar atento à diversidade e inclusão. Seu compromisso vai além dos palcos, movimentando a economia criativa e gerando oportunidades no setor cultural. 

NÚMEROS DA WB

  •  900 projetos realizados
  • + de 2.500 apresentações
  • 2 milhões de espectadores impactados
  • 55 cidades e 25 estados brasileiros alcançados
  • + de 1.000 artistas envolvidos
  • · Centenas de empregos diretos e indiretos
Para marcar a maioridade, a WB prepara grandes espetáculos, entre eles musical da Cher e espetáculo sobre Chanel e se prepara para a internacionalização da marca. Confira a entrevista com imagens de Vitor Jubini e uma galeria de fotos com tantos famosos que a produtora trouxe para os palcos capixabas.  

WB comemora 18 anos

NO PALCO COM A WB

Entre os talentos que já passaram pelos palcos com a WB Produções estão: Bibi Ferreira – cuja trajetória foi tema do média-metragem Bibi in Cena, trabalho de conclusão de curso de Wesley Telles e Bruna Dornellas, que despertou neles o desejo de criar a produtora –, Alessandra Maestrini, Alexandre Nero, Antônio Fagundes, Barbara Paz, Betty Faria, Bia Seidl, Bruno Mazzeo, Carmo Dalla Vecchia, Christiane Torloni, Cissa Guimarães, Débora Falabella, Deborah Evelyn, Denise Fraga, Diogo Vilela, Drica Moraes, Eri Johnson, Fábio Assunção, Fábio Porchat, Fernanda Gentil, Fernanda Paes Leme, Fernanda Souza, Glória Menezes, Heloísa Périssé, Ícaro Silva, Ingrid Guimarães, Julia Lemmertz, Luccas Neto, Lúcia Veríssimo, Lucinha Lins, Luis Miranda, Marcelo Mansfield, Marco Luque, Marco Nanini, Mariana Lima, Marisa Orth, Mateus Solano, Miguel Falabella, Mônica Martelli, Nany People, Nathalia Timberg, Otávio Müller, Paulo Betti, Paulo Gustavo, Preta Gil, Reynaldo Gianecchini, Rodrigo Fagundes, Rosamaria Murtinho, Suely Franco, Susana Vieira, Taís Araújo, Tarcísio Meira, Tato Gabus Mendes, Tom Cavalcante, Vera Fischer, Vera Holtz, Wendell Bendelack, Whindersson Nunes e tantos outros.
Além de trazer grandes espetáculos ao público, a WB Produções idealizou e realizou importantes Circuitos de Teatro, como o Circuito Banestes de Teatro e o Circuito Unimed de Teatro, com mais de dez edições realizadas, viabilizados por meio de leis de incentivo. Também esteve à frente, por anos, da produção do “Diversão em Cena”, um projeto da ArcelorMittal voltado exclusivamente para espetáculos infantis, proporcionando cultura e entretenimento para as novas gerações.

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