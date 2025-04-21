Relembre filmes com o papa Francisco, de 'Dois Papas' a longa de Wim Wenders

O papa Francisco, morto nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, foi tema de diversos filmes desde que assumiu o cargo máximo do Vaticano. O primeiro papado do hemisfério Sul ficou marcado pelas visões progressistas à frente da Igreja Católica, o que atraiu a atenção de alguns nomes importantes do cinema, como Fernando Meirelles e Wim Wenders.
Os longas dedicados a Francisco variam bastante em enfoque. Há desde um longa sobre a sua relação com o pontífice anterior, Bento 16, até um documentário que registra uma sessão de perguntas e respostas do pontífice com crianças de diferentes partes do planeta.
Francisco também se mostrou aberto ao registro destes realizadores, o que explica a profusão de documentários em torno de sua pessoa mesmo em obras tangenciais ao tema religioso. Um exemplo é o documentário "Sugarcane", indicado ao Oscar da categoria neste ano, que tem imagens do encontro do papa com indígenas americanos abusados sexualmente por padres de escolas mantidas pela igreja.
Lembre a seguir filmes sobre o papa Francisco.
'PAPA FRANCISCO: UM HOMEM DE PALAVRA' (2018)
Onde ver: Max e Globoplay
Primeiro filme de maior prestígio sobre Francisco, o documentário de Wim Wenders estreou no Festival de Cannes de 2018 sob boa expectativa, graças à presença do alemão de "Asas do Desejo" na direção.
O longa é um dos retratos mais gerais da carreira eclesiástica do papa, equilibrando registros de sua vida antes do Vaticano com as pregações que conduzia ao redor do mundo na época. O projeto teve produção do Centro Televisivo Vaticano, canal ligado à Santa Sé desde os anos 1990.
"Um Homem de Palavra" também conta com entrevistas extensas de Francisco com Wenders, em que o pontífice responde as perguntas do diretor olhando diretamente para a câmera.
'DOIS PAPAS' (2019)
Onde ver: Netflix
Mais famoso dos filmes sobre Francisco, o longa de tintas biográficas dirigido por Fernando Meirelles imagina o encontro do então futuro papa com Bento 16, que renunciara ao cargo. Na trama, o cardeal Bergoglio, prestes a se tornar Francisco e vivido por Jonathan Pryce, viaja até o Vaticano para entregar a carta de renúncia de sua posição a Bento, papel de Anthony Hopkins.
A produção foi indicada a três Oscars em 2020: melhor ator para Pryce, melhor ator coadjuvante para Hopkins e melhor roteiro adaptado para Anthony McCarten.
'FRANCESCO' (2020)
Onde ver: Aluguel e compra nas lojas digitais
Dirigido por Evgeny Afineevsky, cineasta que foi indicado ao Oscar por "Winter on Fire", o documentário é bem menos ambicioso que o filme de Wim Wenders. Ele também conta com entrevistas com o pontífice, mas o foco da produção está nos dramas cotidianos de Francisco à frente do Vaticano.
"Francesco" também reúne declarações de pessoas que foram tocadas sentimentalmente pelo papa ao redor do mundo, reforçando a importância do papado aos católicos. O longa fez a sua estreia no Festival de Roma e contou com distribuição do Discovery+ nos Estados Unidos.
'EM VIAGEM, O PAPA' (2022)
Onde ver: Não disponível no streaming
Lançado no Festival de Veneza, o documentário acompanha as diferentes visitas internacionais de Francisco ao longo dos anos. Até a estreia do filme, o papa tinha feito 37 viagens a 53 países, reunindo -se com chefes do Executivo e conversando com fiéis de diferentes nacionalidades.
O longa tem direção de Gianfranco Rosi, documentarista que venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim e que foi indicado ao Oscar por "Fogo no Mar", sobre a questão imigrante na Itália.
'AMÉM: PERGUNTANDO AO PAPA' (2023)
Onde ver: Disney+
Projeto menos ambicioso da lista, o documentário do jornalista espanhol Jordi Évole registra o encontro do papa Francisco com jovens católicos de diferentes partes do mundo.
A produção mostra o pontífice discutindo questões que tem a mais ver com as novas gerações, incluindo temas difíceis como identidade de gênero, sexualidade e a liberdade religiosa.
'CONCLAVE' (2024)
Onde ver: Amazon Prime Video e nos cinemas
O longa de Edward Berger não trata de Francisco, mas da política, das intrigas e dos interesses que atravessam o processo de escolha de um novo - fictício - chefe da Igreja Católica. O filme, premiado com o Oscar de melhor roteiro, traz Ralph Fiennes como um hesitante camerlengo, responsável por organizar a transição durante a Sé Vacante e dar seguimento ao conclave.