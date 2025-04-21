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Homenagens

Prefeitos do ES lamentam a morte do papa Francisco; veja mensagens

Representantes dos Executivos municipais deixaram publicações em homenagem ao pontífice em redes sociais

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 10:21

Publicado em 

21 abr 2025 às 10:21
Prefeitos de municípios de norte a sul do Espírito Santo prestaram homenagens, em suas redes sociais, ao papa Francisco, que morreu na manhã desta segunda-feira (21) aos 88 anos. 
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, pediu que "o Espírito Santo conforte os corações de milhões de fiéis que hoje choram sua partida. E que o seu legado siga vivo em cada gesto de solidariedade, em cada oração sincera, em cada ato de paz."
Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha, destacou os legados deixados pelo papa Francisco. "Seu compromisso com a compaixão e o diálogo inter-religioso inspirou muitos a lutar contra as desigualdades. Com sua morte, perdemos um grande defensor dos direitos humanos, mas seu legado continua a nos lembrar da importância de agir com empatia e solidariedade em nossas comunidades."
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, lamentou a morte do pontífice dizendo que Francisco ensinou bondade e união.
Weverson Meireles, prefeito da Serra, também destacou o legado do papa: simplicidade, coragem e compaixão. "Foi um líder que uniu fé e humanidade, que falou pelos pobres, que promoveu o diálogo, a paz e o cuidado com o próximo. Com gestos humildes e palavras firmes, mostrou que a verdadeira grandeza está em servir."
O prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, disse que, "com o falecimento do Papa Francisco, perdemos não apenas um líder, mas um verdadeiro símbolo de humildade, compaixão e esperança".
Theodorico Ferraço, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, e sua esposa, Norma Ayub, lembraram de um dos momentos mais marcantes do pontificado de Francisco: "Aquele que, em plena pandemia, rezou sozinho na Praça de São Pedro, intercedendo por toda a humanidade, agora repousa nos braços do Pai. Seu legado de amor, simplicidade e esperança jamais será esquecido".
Outros prefeitos, como Wanderson Bueno, de Viana; e Lucas Scaramussa, de Linhares, também deixaram mensagens lamentando a morte do papa. "Um coração que tocou o mundo com amor e verdade", disse Bueno.

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