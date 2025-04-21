Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Gays, aborto, fofoca, futebol e morte; relembre frases do papa Francisco
Declarações

Gays, aborto, fofoca, futebol e morte; relembre frases do papa Francisco

Pontificado de argentino ficou marcado por declarações polêmicas, desde defender união civil gay a falar em viadagem no Vaticano

Publicado em 21 de Abril de 2025 às 08:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 abr 2025 às 08:22
Francisco morreu nesta segunda-feira (21) sem fugir dos assuntos espinhosos. Embora muitas vezes de forma ambígua, posicionou-se sobre questões como a relação da Igreja com a comunidade LGBTQIA+ e o aborto. Defendeu a união civil gay e lançou a célebre questão "quem sou eu para julgar", mas condenou o casamento homossexual nos termos da Igreja, para ele um "ataque destrutivo aos planos de Deus". Em privado, usou expressões preconceituosas, como "um ar de viadagem" no Vaticano.
Também falou da própria saúde com franqueza, admitindo ter crises de ansiedade, e opinou sobre assuntos da vida cotidiana, desde o uso do celular entre jovens até a saudade que sentia de ir comer pizza num restaurante. Saudade que declarou não sentir de sua Argentina natal, para onde nunca mais foi quando iniciou seu papado, em março de 2013.
Papa Franciso em discurso a fiéis reunidos na Praça São Pedro, no Vaticano
Papa Franciso em discurso a fiéis reunidos na Praça São Pedro, no Vaticano Crédito: CNBB.org.br
Fã de futebol, tampouco se esquivou da polêmica. Entre Maradona e Messi, ficou com Pelé.
Relembre a seguir, por temas, frases marcantes do pontífice.

Aborto

Decidi, não havendo nenhuma disposição em contrário, conceder a todos os padres o arbítrio para absolver o pecado do aborto àqueles que o possuem e a quem, com o coração constrito, busca o perdão por isso
Francisco - Papa em setembro de 2015
Interromper uma gravidez é como eliminar alguém. É justo eliminar uma vida humana para resolver um problema? (...) É justo contratar um matador de aluguel para resolver um problema?
Francisco - Papa em outubro de 2018, durante homilia no Vaticano

LGBTs e casamento gay

É um ataque destrutivo aos planos de Deus
Papa Francisco - Em 2010, ainda como cardeal, sobre a decisão do Senado da Argentina de aprovar o casamento gay
Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? (...) O catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem. Diz que eles não devem ser discriminados por causa disso, mas integrados à sociedade
Papa Franscico - Em julho de 2013, pouco depois de iniciar o pontificado
O que temos de criar é uma lei de união civil. Assim, ficam legalmente protegidos. Posiciono-me a favor disso
Papa Francisco - No documentário "Francesco", de 2020, sobre a união homossexual
Seminários estão cheios de viadagem
Papa Franscisco - Em maio de 2024, durante encontro com bispos no Vaticano, segundo a mídia da Itália; o papa se desculpou depois, mas no mês seguinte voltou a usar a expressão, em reunião privada, dizendo haver "um ar de viadagem no Vaticano"
Qualquer intervenção de mudança de sexo geralmente corre o risco de ameaçar a dignidade única que uma pessoa recebe no momento da concepção
Papa Francisco - Documento aprovado por Francisco que condena o aborto, a transição de gênero e a barriga de aluguel

Abusos na Igreja

Por favor, lembrem-se bem disto: tolerância zero com os abusos contra menores ou pessoas vulneráveis. Tolerância zero. Nós somos religiosos, somos sacerdotes para levar as pessoas a Jesus. Por favor, não escondam esta realidade
Papa Francisco - Sobre casos de abuso sexual e pedofilia na Igreja, em 2022

Cotidiano: fofoca, celular, futebol

A fofoca é uma praga pior do que a Covid
Papa Francisco - Em setembro de 2020, durante a pandemia
Fofoca é coisa de mulher
Papa Francisco - Em maio de 2024, durante reunião privada com padres romanos, segundo a imprensa italiana
Libertai-vos da dependência do celular! Por favor! (...) O telefone celular é uma droga [que] pode reduzir a comunicação a simples contatos
Papa Francisco - Em abril de 2019, durante encontro com alunos de uma escola em Roma
Eu direi um terceiro: Pelé [...] Destes três, para mim, o maior é Pelé. Um homem de coração. Eu falei com Pelé, uma vez o encontrei em um avião quando estava em Buenos Aires. Nos falamos. Um homem de uma humanidade tão grande. Os três são grandes, mas cada um com sua especificidade
Papa Francisco - Em entrevista à TV italiana RAI, em 2023, questionado sobre quem preferia entre Messi e Maradona
Sair para comer uma pizza é uma das pequenas coisas de que sinto falta. Uma pizza comida em uma mesa tem um sabor bem diferente de uma pizza entregue em domicílio
Papa Francisco - Em sua autobiografia, "Esperança", lançada em 2024

Saúde, vida e morte

Às nossas neuroses devemos oferecer um chimarrão. Devemos acariciá-las. Acompanham a pessoa pela vida toda
Papa Francisco - Em entrevista ao jornalista argentino Nelson Castro, para o livro "La Salud de los Papas" (a saúde dos papas, em espanhol), publicado em 2021
Também nasci numa família de migrantes. Eu também poderia estar entre os descartados de hoje, tanto que sempre trago uma pergunta: por que eles e não eu?
Papa Francisco - Sobre sua visita à ilha italiana de Lampedusa, que recebe centenas de migrantes em travessias de barco, na autobiografia "Esperança" (2024)
[Morrerei] Como papa, em atividade ou emérito. Em Roma. Para a Argentina, não volto mais, não tenho saudades dela. Vivi lá 76 anos. O que me aflige são seus problemas
Papa Francisco - Em entrevista ao jornalista argentino Nelson Castro, para o livro "La Salud de los Papas" (a saúde dos papas, em espanhol), publicado em 2021

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A última mensagem do papa Francisco: 'A paz é possível'

Mundo reage à morte do papa Francisco: 'um homem do povo'

Caixão mais simples, camerlengo no comando; entenda os 9 dias de funeral do papa

Como um novo papa é escolhido?

Como foi o último dia do Papa Francisco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados