Netflix, Disney+ e Prime Video: filmes e séries que estreiam entre 23 de fevereiro e 01 de março de 2026

Veja as produções eletrizantes que chegam às plataformas de streaming nos próximos dias

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:52

Os próximos dias trazem temporadas aguardadas e filmes inéditos que vão movimentar as plataformas de streaming Crédito: Imagem: AdriaVidal | Shutterstock

A última semana de fevereiro chega com uma leva variada de estreias nos principais streamings . Netflix, Disney+ e Prime Video apostam em produções que vão do suspense pós-apocalíptico ao romance de época, passando por investigações criminais e documentários musicais.

As novidades incluem novas temporadas aguardadas, filmes inéditos e títulos que retornam ao catálogo para conquistar outro público. Há espaço para histórias intensas de sobrevivência, tramas envolventes ambientadas em séculos passados, séries policiais cheias de reviravoltas e retratos íntimos de grandes nomes da música.

Confira os destaques que chegam às plataformas e prometem movimentar o catálogo nos próximos dias!

1. Paradise – 2ª temporada (23/02) – Disney+

Em “Paradise”, Xavier deixa o refúgio subterrâneo para buscar respostas sobre o desaparecimento da esposa em um mundo devastado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Hulu

A série indicada ao Emmy retorna para o seu segundo ano com o agente do Serviço Secreto Xavier Collins (Sterling K. Brown) deixando a estrutura subterrânea que servia como refúgio para procurar pistas sobre o paradeiro da esposa, Teri, em meio ao cenário devastado deixado pelo evento conhecido como “O Dia”.

Fora dali, ele enfrenta territórios inseguros, encontra grupos com regras próprias e percebe que a sobrevivência depende de escolhas cada vez mais arriscadas. Do lado de dentro da comunidade isolada, conflitos internos ganham força, alianças são colocadas à prova e verdades ocultas sobre a criação do local começam a vir à tona, colocando em risco a frágil estabilidade construída até então.

2. O Refúgio (25/02) – Prime Video

Em “O Refúgio”, Ercell precisa retomar o passado violento para proteger sua família de um antigo inimigo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios

O filme se passa no final do século XIX e acompanha Ercell “Bloody Mary” Bodden (Priyanka Chopra Jonas), uma antiga corsária que abandonou os mares para viver de forma discreta ao lado da família nas Ilhas Cayman. A aparente tranquilidade desmorona quando Connor (Karl Urban), antigo comandante marcado pela brutalidade, reaparece decidido a acertar contas. O reencontro reacende conflitos do passado e coloca todos em perigo.

Para defender quem ama, Ercell precisa retomar habilidades que jurou nunca mais usar, enfrentando um cerco violento liderado por seu velho inimigo e por aliados como T.H. (Ismael Cruz Córdova). O longa combina aventura, confrontos intensos e drama familiar em meio a uma disputa movida por vingança.

3. Bridgerton – 4ª temporada: Parte 2 (26/02) – Netflix

Em “Bridgerton”, Benedict tenta provar seu amor enquanto enfrenta as rígidas regras da aristocracia londrina Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Na segunda parte da temporada, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) tenta reparar os danos causados por suas próprias atitudes e demonstrar que seus sentimentos por Sophie Baek (Yerin Ha) são genuínos. No entanto, as normas rígidas da aristocracia londrina e as diferenças de posição social tornam qualquer aproximação ainda mais delicada, colocando o casal sob constante pressão.

Paralelamente, o passado de Sophie e sua identidade ligada à misteriosa “Dama de Prata” passam a ter consequências maiores, ampliando os riscos para ambos. Entre expectativas familiares, julgamentos públicos e decisões difíceis, a nova leva de episódios acompanha se o amor consegue superar as convenções impostas pela época.

4. Em Um Piscar de Olhos (27/02) – Disney+

Em “Em Um Piscar de Olhos”, passado, presente e futuro se conectam para refletir sobre sobrevivência e laços humanos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Searchlight Pictures e Hulu

A trama acompanha três linhas do tempo interligadas. Em um passado remoto, um clã de Neandertais luta diariamente pela própria sobrevivência em um ambiente hostil. Nos dias atuais, a pesquisadora Claire (Rashida Jones) dedica-se ao estudo de vestígios antigos enquanto enfrenta dilemas íntimos que afetam suas escolhas. Em um futuro distante, dentro de uma nave espacial, Coakley (Kate McKinnon) precisa agir rapidamente quando a missão sai do controle, contando apenas com o suporte de uma inteligência artificial.

Entre esses caminhos surge ainda Greg (Daveed Diggs), cuja relação com Claire cria uma ponte emocional entre as épocas. Ao alternar passado, presente e futuro, o longa reflete sobre laços humanos, permanência e as escolhas que moldam a trajetória da espécie ao longo do tempo.

5. Paul McCartney: Homem em Fuga (27/02) – Prime Video

Em “Paul McCartney: Homem em Fuga”, o artista enfrenta o desafio de reconstruir sua carreira após o fim dos Beatles Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

O documentário retrata uma etapa decisiva da vida de Paul McCartney após o fim dos Beatles, acompanhando o desafio de construir um caminho próprio além do legado do grupo. Nesse período, ele inicia um novo projeto com o Wings, criado ao lado de Linda McCartney, enfrentando críticas e a pressão de se afirmar fora da antiga formação.

A produção explora os bastidores dessa transformação, revelando dúvidas, escolhas arriscadas e decisões que definiram os rumos de sua trajetória nos anos seguintes. Ao revisitar esse capítulo, o filme evidencia a persistência do artista em expandir seus horizontes criativos e consolidar sua presença na música internacional.

6. O Mentalista (01/03) – Netflix

Em “O Mentalista”, Patrick Jane usa sua percepção afiada para resolver crimes enquanto busca vingança contra um serial killer Crédito: Imagem: Reprodução digital | CBS

A série acompanha investigações criminais conduzidas por um consultor nada convencional. Patrick Jane (Simon Baker) presta serviços à Agência de Investigação da Califórnia graças ao seu talento incomum para interpretar microexpressões, padrões de comportamento e detalhes quase imperceptíveis nas cenas dos crimes.

No passado, ele se apresentava como vidente na televisão, mas tudo não passava de encenação — algo que mudou drasticamente quando um serial killer conhecido como Red John assassinou sua esposa e filha. Ao lado da agente Teresa Lisbon (Robin Tunney) e de sua equipe, Jane contribui para solucionar casos difíceis enquanto, em paralelo, segue obcecado pela captura do homem responsável por sua tragédia pessoal.