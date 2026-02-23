Grão-de-bico: 8 receitas vegetarianas práticas e saudáveis para incluir no cardápio

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17:52
O grão-de-bico é um ingrediente muito utilizado na culinária vegetariana. Isso porque é uma leguminosa saudável e muito nutritiva, sendo fonte de proteínas, fibras, minerais e vitaminas essenciais para a saúde. Versátil, pode ser utilizado na composição de diversos pratos, o que o torna a opção perfeita para variar o cardápio, especialmente nos dias corridos.
A seguir, confira 8 receitas vegetarianas com grão-de-bico que você precisa experimentar!
Em um recipiente, coloque a beterraba e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, disponha em um papel-alumínio, embrulhe, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 230°C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desembrulhe.
Em seguida, retire a casca do alho. Coloque o alho em um liquidificador. Adicione o azeite de oliva, o suco de limão, o grão-de-bico e, aos poucos, a água do cozimento. Bata até obter uma consistência homogênea. Por último, junte a beterraba e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Depois, desligue o fogo, escorra a água, disponha o grão-de-bico em um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente os floretes de brócolis e mexa para incorporar. Tempere com sal e reserve. Em seguida, polvilhe uma superfície lisa com papel-manteiga, disponha a massa de grão-de-bico e, com a ajuda de um rolo, abra bem. Cubra com o recheio de brócolis, enrole com auxílio do papel-manteiga e transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho, o curry e o cominho, mexendo por 1 minuto para liberar os aromas. Junte as cenouras e o grão-de-bico. Refogue por mais 2 minutos, mexendo bem para incorporar os temperos.
Adicione a água, tempere com sal e pimenta-do-reino, e cozinhe até a cenoura estar bem macia. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter um creme liso e aveludado. Se quiser, deixe alguns pedaços inteiros de grão-de-bico para dar textura. Ajuste o sal e junte o suco de limão. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 24 horas, trocando a água ao longo do tempo. Após, escorra a água e transfira os grãos para um liquidificador. Adicione o azeite de oliva, a salsa, a hortelã e o coentro e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente a cebola-roxa, o alho, as sementes de coentro e o cominho e bata novamente até incorporar.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Estrogonofe
Creme de leite de aveia
Creme de leite de aveia
Em um recipiente, coloque a aveia em flocos, cubra com 1 xícara de chá de água quente e deixe de molho por 2 horas. Após, transfira a aveia para um liquidificador, adicione o restante da água quente, o óleo de girassol e o sal e bata por 5 minutos. Após, coe o creme de leite e transfira para um recipiente. Reserve.
Estrogonofe
Em uma panela, coloque o grão-de-bico e o molho de tomate e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar até levantar fervura. Reduza o fogo, adicione o creme de leite de aveia e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com cebolinha. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione os tomates, as castanhas-de-caju e o grão-de-bico e refogue por 2 minutos. Acrescente 1 1/2 xícara de chá de água e tempere com sal e salsa. Cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um molho cremoso. Reserve.
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Desligue o fogo e escorra a água. Disponha o macarrão novamente na panela, cubra com o molho de grão-de-bico e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o arroz integral e refogue por 2 minutos. Cubra com água quente e tempere com sal. Cozinhe até a água secar. Junte o grão-de-bico cozido e mexa para incorporar. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.
Purê
Recheio
Purê
Em um liquidificador, bata o grão-de-bico com o leite de aveia e o azeite de oliva até obter um purê liso e cremoso. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura e cozinhe por 3 minutos. Junte a abobrinha e os brócolis. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes.
Em um refratário untado com azeite de oliva, faça uma camada com os legumes refogados. Cubra com o purê de grão-de-bico e espalhe com uma espátula. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o topo ficar levemente dourado. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta