Chá de espinheira-santa: para que serve e 3 receitas para o dia a dia

A espinheira-santa, conhecida cientificamente como Maytenus ilicifolia , é uma planta medicinal nativa da América do Sul, especialmente encontrada no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Bastante utilizada na medicina popular há gerações, ela ganhou destaque principalmente por suas propriedades voltadas ao cuidado do sistema digestivo. Suas folhas são a parte mais aproveitada e, geralmente, são consumidas na forma de chá.

Os compostos presentes na espinheira-santa, como taninos, flavonoides e triterpenos, estão associados à ação antioxidante, anti-inflamatória e protetora da mucosa gástrica. Por isso, o chá da planta se tornou uma opção natural bastante procurada por pessoas que buscam aliviar desconfortos estomacais e melhorar o funcionamento do organismo de forma mais equilibrada.

Grande aliada da saúde do estômago

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada em casos de dispepsia (distúrbios da digestão), azia e gastrite.

A planta possui compostos que ajudam a proteger a mucosa gástrica, formando uma espécie de barreira natural contra o excesso de ácido. Isso pode contribuir para reduzir sintomas como queimação, dor e desconforto causados pela gastrite e pelo refluxo. Além disso, seus taninos apresentam ação adstringente, o que ajuda na cicatrização de pequenas lesões na parede do estômago.

Receitas de chá de espinheira-santa

O chá de espinheira-santa é uma das formas mais tradicionais de consumo da planta Maytenus ilicifolia , bastante utilizada na fitoterapia para auxiliar na saúde do estômago. Veja algumas receitas!

1. Chá de espinheira-santa

Conhecido por suas propriedades que ajudam a proteger a mucosa gástrica, o chá de espinheira-santa costuma ser indicado para aliviar azia, má digestão e desconfortos causados por gastrite.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de espinheira-santa. Tampe o recipiente e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe antes de consumir.

O ideal é ingerir de 1 a 2 xícaras ao dia, preferencialmente antes das principais refeições, conforme orientação profissional. O consumo deve ser moderado e não prolongado sem acompanhamento.

Chá de espinheira-santa com hortelã, camomila e erva-doce Crédito: Imagem: Natali Ximich | Shutterstock

2. Chá de espinheira-santa com hortelã, camomila e erva-doce

Uma combinação tradicional para aliviar desconfortos no estômago, reduzir gases e promover uma digestão mais leve. A espinheira-santa ajuda a proteger a mucosa gástrica, enquanto a hortelã, a camomila e a erva-doce atuam no relaxamento do sistema digestivo.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 colher de sopa de folhas de hortelã

1 colher de sopa de flores de camomila

1 colher de chá de sementes de erva-doce

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a espinheira-santa, a hortelã, a camomila e a erva-doce. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva morno.

Pode-se consumir até 2 xícaras ao dia, preferencialmente após as principais refeições ou quando houver desconforto estomacal.

3. Chá de espinheira-santa com gengibre e casca de laranja

Essa combinação reúne ingredientes conhecidos por auxiliar o sistema digestivo e proporcionar sensação de conforto ao estômago. A espinheira-santa ajuda a proteger a mucosa gástrica, o gengibre estimula a digestão , a casca de laranja contribui com compostos antioxidantes e aroma cítrico.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de espinheira-santa

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Casca de 1/2 laranja (bem higienizada e sem a parte branca em excesso)

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione a espinheira-santa, o gengibre e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 a 15 minutos. Coe e sirva em seguida.

Pode-se ingerir até 2 xícaras ao dia, de preferência após as refeições principais ou quando houver desconforto digestivo. O consumo deve ser moderado e não prolongado sem orientação profissional.

Atenção ao consumo

Apesar de seus benefícios, a espinheira-santa deve ser consumida com orientação profissional, especialmente por gestantes, lactantes e pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos. O uso excessivo também não é recomendado, pois pode causar efeitos adversos, como alterações gastrointestinais. Como toda planta medicinal , o ideal é que seu consumo faça parte de um acompanhamento adequado, garantindo segurança e eficácia.