Ana Castela recebe a visita dos filhos de Zé Felipe; veja fotos

A cantora recebeu as crianças em clima de descontração e brincadeiras em sua casa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:29

Ana Castela recebe a visita dos filhos de Zé Felipe Crédito: Reprodução Instagram

Após participar do show de Zé Felipe no interior de São Paulo, onde surpreendeu o público ao acompanhar as coreografias das bailarinas e cantar “Sua Boca Mente” ao lado do namorado, a cantora Ana Castela recebeu em casa a visita dos filhos do artista: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo. As crianças foram recebidas com abraços e brincadeiras, e a cantora chegou a entrar na piscina, mesmo com a água gelada, para acompanhar a diversão.

A interação entre Ana Castela e os filhos de Zé Felipe tem sido frequentemente comentada nas redes sociais. Recentemente, Virginia Fonseca, mãe das crianças e ex-mulher do cantor, falou sobre a relação delas com a artista. “Fico muito feliz em saber que a Ana está tratando bem os meus filhos, que eles gostam dela. A Maria Alice e a Maria Flor já gostavam dela antes mesmo do relacionamento com o Zé, por causa das músicas”, afirmou.

No show realizado no último sábado (6), Ana Castela esteve presente nos bastidores e, em determinado momento, subiu ao palco. A cantora participou de uma das performances, acompanhando as dançarinas e integrando-se à coreografia enquanto Zé Felipe se apresentava. A participação levou o público ao delírio e reforçou a sintonia do casal também no ambiente artístico.

