Morre Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, após acidente de carro em São Paulo

Dupla lamenta perda do cantor e informa que o irmão Mauricio, que também estava no veículo, está fora de perigo

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:58

Artista faleceu em um acidente em uma rodovia no interior de São Paulo, no domingo, 7 Crédito: Reprodução Instagram @mauricantor

O cantor Mauri Prudêncio de Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (7) em um acidente de trânsito na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu (SP). A informação foi confirmada pelo perfil oficial da dupla, que também comunicou que Maurício, outro irmão envolvido no acidente, está fisicamente bem e recebendo acompanhamento médico.

“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 07 de dezembro. O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor”, diz a nota publicada nas redes sociais.

Segundo informações do apresentador Paulo Mathias, a van em que os irmãos estavam havia acabado de sair de um show quando o motorista teria sofrido um mal súbito, perdido o controle do veículo e colidido com uma carreta na rodovia. Mauri estava no banco dianteiro, ficou preso às ferragens e morreu no local. A assessoria da dupla confirmou o comunicado divulgado inicialmente.

Mauri, de 55 anos, iniciou carreira musical ao lado do irmão Maurício na década de 1990, quando lançaram o álbum De Ponta a Ponta. Entre os principais sucessos estão Olhos nos Olhos e Paixão ou Loucura. A última aparição pública da dupla havia sido no programa do apresentador Ratinho, onde gravaram vídeos e fotos para as redes sociais.

O cantor era casado com a apresentadora Andrea Fabyanna e deixa dois filhos: Maury, de 29 anos — que estava com ele no momento do acidente — e Beatriz, de 20 anos.

