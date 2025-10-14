Novela

Ana Castela estará na próxima novela das 7 da Globo

‘Coração Acelerado’ vai abordar o universo do feminejo e terá a cantora no elenco

Boiadeira vai cantar tema de abertura e atuar em próxima novela das 7 da TV Globo Crédito: Beatriz Damy/Globo/Divulgação

Ana Castela vai cantar a música de abertura da próxima novela das 7 da TV Globo, Coração Acelerado. O anúncio foi feito no UpFront da TV Globo, evento voltado ao mercado publicitário que ocorreu na noite desta segunda-feira, 13, em São Paulo.

Além de cantar Olha Onde Eu Tô, Ana Castela também vai atuar na novela que vai abordar o universo do feminejo, o sertanejo feito por mulheres, do qual ela é uma das mais fortes representantes.

A novela escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, terá Isadora Cruz e Gabz como uma dupla sertaneja. O elenco ainda tem Leandra Leal e Isabelle Drummond, como mãe e filha e antagonistas das mocinhas, Filipe Bragança, Marcos, Caruso, Diego Martins, Evaldo Macarrão, entre outros.

