Editorias do Site
Redes Sociais

Mãe de Virginia sofre acidente de carro em Goiânia

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira (20) em Goiânia. De acordo com Virginia, a mãe passa bem

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:06

Mãe de Virginia sofre acidente de carro em Goiânia
Mãe de Virginia sofre acidente de carro em Goiânia Crédito: Reprodução Instagram @margareth_serrao

A influenciadora recebeu a notícia durante uma live. Virginia chegou a interromper a transmissão, mas em seguida voltou à ação promocional de sua marca de cosméticos, a WePink.

Segundo Virginia, Margareth está consciente e bem. "Encerramos a live quando ficamos sabendo, liguei e conversei com ela. Ela falou que tá tudo bem, só tá sentindo uma dor quando ri. Eu até brinquei: se conseguiu sentir a dor quando riu, então é porque riu e tá tudo certo. Já organizei o hospital para ela fazer raio-X, tá tudo certo", disse a influenciadora.

O carro teve perda total. A mãe de Virginia, no entanto, só ficou com dor na clavícula: "Provavelmente pelo impacto do cinto", disse Virginia.

Em um determinado momento da live, Virginia levou um susto com um produto caindo. Samara, sócia de Virginia que também estava na live, disse: "Sabe o que é isso? Você está com o nervoso no seu corpo por causa da sua mãe".

A assessoria de Margareth Serrão foi procurada para mais informações sobre o estado de saúde dela. Este texto será atualizado quando houver resposta.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Mãe de Virginia Fonseca anuncia término do namoro com sanfoneiro

Mãe de Virginia Fonseca anuncia término do namoro com sanfoneiro

Imagem - Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia

Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia

Imagem - Da CPI à Sapucaí, com escala em Madri: o ano de Virginia Fonseca

Da CPI à Sapucaí, com escala em Madri: o ano de Virginia Fonseca

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Signo de Aquário: principais características e traços de personalidade

Signo de Aquário: principais características e traços de personalidade
Imagem - Polícia volta a investigar morte de PC Siqueira e considera outras hipóteses

Polícia volta a investigar morte de PC Siqueira e considera outras hipóteses
Imagem - Pós-treino: 10 vitaminas caseiras para melhorar o ganho de massa muscular

Pós-treino: 10 vitaminas caseiras para melhorar o ganho de massa muscular