Em Trancoso

Angélica e Virginia dançam juntas em festa de pré-réveillon na Bahia

Durante o show, Virginia subiu ao palco para dançar a música "Alô Virginia", do grupo Turma do Pagode

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 18:09

Virginia planejou uma viagem em grupo batizada de "Trancoso & Amigos" Crédito: Reprodução @virginia

Uma turma de famosos está aproveitando o pré-réveillon em Trancoso, na Bahia. Na lista estão Virginia, Vini Jr, Angélica e Luciano Huck. Na madrugada deste sábado, Virginia recebeu o casal global no hotel que está hospedada para uma festa. Ao lado do jogador, a apresentadora do SBT planejou uma viagem em grupo batizada de "Trancoso & Amigos", para curtirem o Ano Novo na cidade.

Durante a festa, que teve show de Nattan, Angélica e Virginia Fonseca dançaram juntas. Durante o show, Virginia subiu ao palco para dançar a música "Alô Virginia", do grupo Turma do Pagode. O momento foi gravado por Luciano Huck, que publicou o vídeo nos stories do Instagram mostrando Angélica e Virginia fazendo uma coreografia ao som do repertório do cantor. “Hehehe… Amei Angélica e Virginia no batidão de Nattan”, escreveu o apresentador.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a influenciadora se divertindo ao lado de Luciano Huck, Angélica e Eva Huck, filha do casal de apresentadores.

Este vídeo pode te interessar