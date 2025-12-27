Após morte de JP Mantovani

Li Martins se emociona ao falar sobre luto e diz que busca trabalho

A artista relatou que interrompeu a construção da casa da família para se dedicar à filha e à própria saúde

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 12:51

Li Martins falou sobre o luto pela morte do marido, o ator e modelo JP Mantovani Crédito: Reprodução @Limartinsoficial

A cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge falou sobre o luto pela morte do marido, o ator e modelo JP Mantovani, vítima de um acidente de moto em setembro deste ano, e contou que está em busca de trabalho para concluir a casa da família.

"A verdade é que eu queria, se eu pudesse, estar trancada no meu quarto agora para poder pôr tudo isso pra fora", desabafou a artista, visivelmente emocionada, em entrevista ao canal Amar por Mariana Kupfer. "Mas eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma casa para terminar e eu estou aqui também para pedir ajuda. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesse processo é ser humilde para pedir ajuda."

A artista relatou que interrompeu a construção da casa da família para se dedicar à filha e à própria saúde. Agora, está em busca de empresas interessadas em patrocinar ou participar de um reality sobre a conclusão da obra.

Lissa também disse que interrompeu shows em formato de turnês, mas que está em busca de trabalhos em formatos que lhe permitam conciliar a atividade profissional com a rotina da filha, como apresentações em eventos.

"Estou em busca de trabalho e pessoas que estejam alinhadas ao meu propósito. Pessoas que enxerguem a minha história também como um propósito de vida."

A ex-Rouge ainda refletiu sobre os próximos passos de sua vida, mas disse querer deixar como exemplo que não há problema em se mostrar vulnerável.

"A gente não precisa ser forte o tempo todo", desabafou ela. "É possível florescer diante da dor e dar frutos mesmo diante de uma situação dessa. Eu não sei como ainda, mas acredito que é dessa forma que Deus preparou algo maior para mim."

Na entrevista, Lissa também falou sobre a passagem pelo grupo Rouge. Questionada sobre como foi lidar com a fama sendo ainda muito jovem, a artista afirmou que houve despreparo de "todos os lados".

"Eu não estava preparada e acho que ninguém imaginava que seria o sucesso que foi", lembrou. "Foi um desafio muito grande, e eu colho os frutos desse despreparo até hoje."

Este vídeo pode te interessar