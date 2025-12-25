Editorias do Site
Mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morre na madrugada de Natal

Ana Félix de Miranda, mãe do cantor Bruno, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) os 81 anos

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:36

Bruno Felix
A mãe de Bruno faleceu aos 81 anos Crédito: Reprodução @mariannerabelo

Ana Félix de Miranda, mãe do cantor Bruno, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) os 81 anos.

Causa do óbito foi a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA). A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da dupla Bruno e Marrone.

"Com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno", diz a nota. Comunicado ressaltou que Dona Anita já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Ela deixa cinco filhos, onze netos e dois bisnetos.

Família decidiu não divulgar o local e o horário, optando por realizar uma despedida íntima. A equipe do cantor encerrou a nota agradecendo o carinho de todos neste momento.

