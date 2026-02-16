Gastronomia

Receitas para o Carnaval: 3 opções para recuperar a energia

Especialistas ensinam atitudes e receitas para repor a energia e aproveitar a folia sem perder a disposição

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:49

Sopa fria de pepino e castanha-de-caju Crédito: Imagem: Ildi Papp | Shutterstock

Para aproveitar o Carnaval com disposição, é fundamental manter a energia em alta. Nesse contexto, vale investir no consumo de alimentos ricos em nutrientes, como as frutas, que contribuem para fortalecer o sistema imunológico e manter o corpo hidratado. A recomendação é consumi-las in natura ou em preparações leves, a fim de preservar ao máximo seus benefícios nutricionais.

“Nada de sucos integrais, já que eles têm excesso de frutose e podem causar indisposição e mal-estar. Se não tiver tempo de dar uma paradinha para fazer uma refeição mais completa, uma boa opção são os mix de castanhas e frutas secas”, recomenda a chef Iracema Bertocco.

Alimentos que alteram a disposição do corpo

Apesar da praticidade e oferta de alimentos gordurosos e frituras nessa época do ano, uma dica unânime entre os profissionais que entendem de alimentação é evitá-los. “Muita gente acha que esse tipo de comida dá forças, mas acontece o contrário, pois o corpo vai gastar energias para digerir a comilança e a pessoa ficará sem disposição para cair na folia”, diz Iracema Bertocco.

A seguir, as professoras e chefs de cozinha Iracema Bertocco e Juliana Soares Sáfadi, da escola de gastronomia ‘Cozinha do Centro Europeu’, ensinam 3 receitas simples para os foliões manterem a disposição e a saúde do corpo no Carnaval. Veja!

1. Sopa fria de pepino e castanha-de-caju

Ingredientes

2 pepinos descascados e picados

100 g de castanha-de-caju crua

5 folhas de hortelã picadas

500 ml de água filtrada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água, transfira as castanhas para o liquidificador, adicione a água filtrada, o pepino, as folhas de hortelã, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme. Coloque a sopa em um recipiente e leve à geladeira por 30 minutos. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com fatias de pepino e salsinha picada.

2. Ceviche de melão

Ingredientes

300 g de melão descascado e cortado em cubos

30 g de cebola-roxa descascada e cortada em julienne

1 ramo de coentro picado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta dedo-de-moça sem sementes a gosto

1 fio de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o melão e adicione a cebola-roxa, o coentro e o suco de limão. Mexa para incorporar. Tempere com sal, pimenta dedo-de-moça e azeite de oliva. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Clericot de kombucha Crédito: Imagem: Sergio Ortiz | Shutterstock

3. Clericot de kombucha

Ingredientes

200 g de abacaxi pérola descascado e cortado em cubos

12 uvas verdes sem sementes e cortadas ao meio

12 morangos frescos picados

2 laranjas-peras descascadas, sem pele, sem sementes e cortadas em cubos

2 maçãs fuji sem casca, sem sementes e cortadas em cubos

6 folhas de hortelã picadas

1 l de kombucha de capim-limão

1/2 xícara de chá de água mineral com gás

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque o abacaxi, as uvas, os morangos, as laranjas, as maçãs e as folhas de hortelã e misture. Adicione a kombucha e a água mineral e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Acrescente as pedras de gelo, distribua a bebida em taças e sirva em seguida.

Dica: se preferir a bebida mais doce, acrescente açúcar demerara ou outro adoçante de sua preferência.

Por Andreza Paula Rossini