Aniversário

Paolla Oliveira faz primeira aparição após término com Diogo Nogueira

O encontro reuniu nomes como Bianca Comparato, Fernanda Souza e Mariana Ximenes

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:17

Paolla Oliveira esteve na comemoração intimista do aniversário de 59 anos de Claudia Raia Crédito: Reprodução @Paollaoliveirareal

Paolla Oliveira fez sua primeira aparição após anunciar o fim do relacionamento com Diogo Nogueira. Na terça-feira, 23, a atriz esteve na comemoração intimista do aniversário de 59 anos de Claudia Raia. O encontro reuniu nomes como Bianca Comparato, Fernanda Souza e Mariana Ximenes.

As imagens do momento foram compartilhadas pela aniversariante nas redes sociais. "Celebrando a chegada de mais um novo ciclo com meus amores", escreveu Claudia. Nos comentários, Paolla deixou uma mensagem para a amiga: "Parabéns, mama".

No mesmo dia, Paolla também usou os Stories do Instagram para lamentar a morte do avô materno - a causa do óbito não foi divulgada. "Com amor da 'artista', como você me chamava. Vai em paz, vô", escreveu a atriz.

Anúncio do término

Paolla Oliveira, de 43 anos, e Diogo Nogueira, de 44, comunicaram o término por meio de uma publicação no Instagram na manhã da última segunda-feira, 22.

"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade", diz a nota.

Leia mais Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término do relacionamento

"Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo", completa a publicação.

Paolla e Diogo começaram a namorar em 2021, após serem apresentados pelo cantor Mumuzinho. Entre viagens, encontros e registros do dia a dia, o ex-casal costumava compartilhar a rotina e declarações nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar