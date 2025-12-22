Chegou ao fim

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam término do relacionamento

Em comunicado conjunto nas redes sociais, os dois falaram sobre maturidade, diálogo e respeito ao encerrar a história vivida de forma intensa

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10:45

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira Crédito: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram, na manhã desta segunda-feira (22), o fim do relacionamento. O casal compartilhou uma publicação conjunta nas redes sociais e afirmou que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa, após quase cinco anos juntos.

No comunicado, os dois destacaram que o término não foi motivado por um episódio específico. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz — não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, escreveram. Segundo eles, a relação passou por transformações naturais, conduzidas com diálogo e cuidado.

Paolla e Diogo estavam juntos desde 2021 e sempre mantiveram uma relação discreta, mas afetuosa, frequentemente celebrada pelos fãs. Ao longo desse período, o casal dividiu momentos pessoais, viagens e declarações públicas de carinho.

Este vídeo pode te interessar