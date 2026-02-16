Pet

7 diferenças entre o leopardo e a onça-pintada

Apesar da aparência semelhante, esses grandes felinos têm características únicas

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:49

O leopardo e a onça-pintada são felinos que, à primeira vista, podem parecer iguais por causa da pelagem manchada e do porte imponente. Essa semelhança visual costuma gerar confusão. No entanto, esses animais pertencem a espécies diferentes e vivem em continentes distintos, com comportamentos, habitats e habilidades próprias. Conhecer essas diferenças é importante para não os confundir e para valorizar a diversidade da fauna selvagem.

A seguir, veja algumas diferenças entre o leopardo e a onça-pintada!

1. Continente onde vivem

O leopardo é encontrado principalmente na África e em partes da Ásia, como Índia e Sudeste Asiático. Ele se adaptou a diferentes regiões, incluindo savanas, florestas/ e áreas montanhosas. A onça-pintada vive exclusivamente nas Américas, com maior concentração na América do Sul, especialmente na Amazônia.

2. Formato das manchas

As manchas do leopardo , chamadas de rosetas, são menores e geralmente não possuem pontos no centro. Elas formam desenhos mais simples e espaçados ao longo do corpo. Na onça-pintada, as rosetas são maiores e costumam ter um ou mais pontos pretos dentro, o que cria um padrão mais complexo. Esse detalhe é um dos principais critérios usados por especialistas para diferenciar as duas espécies.

3. Tamanho e peso corporal

A onça-pintada é, em média, maior e mais pesada que o leopardo. Ela possui um corpo mais robusto, com peito largo e musculatura muito desenvolvida. O leopardo é mais magro e leve, com aparência mais alongada. Essa diferença de estrutura corporal reflete o tipo de presa que cada um costuma caçar.

4. Força da mordida

A mordida da onça-pintada é considerada a mais forte entre os grandes felinos , proporcionalmente ao tamanho do corpo. Ela consegue perfurar ossos e até o casco de tartarugas. O leopardo também tem uma mordida eficiente, mas menos potente em comparação. Essa característica influencia a forma como cada animal mata suas presas.

5. Habilidade para escalar árvores

O leopardo é conhecido por sua grande habilidade de escalar árvores com facilidade. Ele costuma carregar presas pesadas para os galhos, protegendo o alimento de outros predadores. A onça-pintada também sabe escalar, mas faz isso com menos frequência. Seu comportamento é mais terrestre, e ela geralmente se alimenta no chão.

6. Relação com a água

A onça-pintada tem uma relação muito próxima com rios, lagos e áreas alagadas. Ela nada com facilidade e frequentemente caça dentro da água. O leopardo, embora saiba nadar, evita ambientes aquáticos e prefere áreas secas. Essa diferença está ligada ao tipo de presa disponível em cada habitat.

7. Tipo de habitat preferido

O leopardo é extremamente adaptável e consegue viver em desertos, savanas, florestas e até regiões próximas a áreas urbanas. A onça-pintada, por sua vez, depende mais de ambientes preservados, com vegetação densa e boa disponibilidade de água. Florestas tropicais e áreas de mata fechada são seus locais favoritos. Essa dependência torna a onça-pintada mais vulnerável à destruição do habitat. O leopardo, por outro lado, consegue se adaptar com mais facilidade.