Fim

Sophie Charlotte confirma término com Xamã

Casal estava junto há quase dois anos e já teve rompimento no último Carnaval

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:10

Sophie Charlotte e Xamã terminaram Crédito: Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte e Xamã estão separados novamente. A atriz confirmou o término ao Gshow no último domingo (15), em um camarote da Sapucaí. "Sim, estou solteira", disse.

O casal assumiu a relação em 2024, após se conhecer nos bastidores da novela "Renascer". No Carnaval passado, porém, também tiveram um rompimento, reatando logo depois.

Em maio, a volta do namoro foi marcada por uma viagem romântica a Paris. Ao longo do ano, o casal apareceu junto em vários eventos públicos e também fez parcerias musicais em shows e gravações.

Fãs já especulavam o fim do relacionamento desde o final do ano passado, quando os artistas pararam de ser vistos juntos e apagaram fotos nas redes sociais.

Ambos estão no ar na novela das 21h, "Três Graças", protagonizada por Sophie.

Este vídeo pode te interessar