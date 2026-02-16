Paredão

Marcelo, Samira e Solange Couto estão no paredão do BBB 26

Alberto Cowboy, Breno e Jordana se livraram da berlinda na prova Bate e Volta

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:37

Marcelo, Samira e Solange Couto do BBB 26 Crédito: Divulgação/Globo

Marcelo Alves, Samira Sagr e Solange Couto se enfrentam no quinto paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (15), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (17).

A formação de paredão começou na sexta-feira (13), quando, durante o Bloco do Paredão, Alberto Cowboy, Breno Corã e Solange não conseguiram chegar a um consenso para enviar uma pessoa à berlinda e os três acabaram emparedados.

A dinâmica ainda retirou o direito ao voto do veterano, que ainda está cumprindo o castigo do monstro dessa semana, e imunizou Milena.

Na noite de domingo, a anja Gabriela imunizou Chaiany, reafirmando a aliança entre as duas, que começou dentro do Quarto Branco.

O líder da semana, Jonas Sulzbach, indicou Marcelo. Em sua justificativa, ele pontuou um momento em que o brother o chamou de falso. Os dois trocaram farpas e o gaúcho disparou: "Sua opinião e um pedaço de merda é a mesma coisa".

Além disso, Jordana e Samira também acabaram no paredão por serem as duas pessoas mais votadas da casa. Fora elas, apenas mais uma pessoa foi citada no confessionário: o ator Babu Santana.

Dos seis emparedados, todos menos a indicação do líder participaram da prova Bate e Volta. A primeira fase da dinâmica era eliminatória e, por ficar na última colocação, Solange se confirmou na berlinda.

Ao final da dinâmica, Cowboy, Breno e Jordana conseguiram se salvar da berlinda, confirmando a formação do paredão triplo.

QUEM VOTOU EM QUEM

Babu Santana recebeu 1 voto: Gabriela

Jordana recebeu 10 votos: Ana Paula Renault, Babu Santana, Breno, Chaiany, Juliano Floss, Leandro, Marcelo, Milena, Samira e Solange Couto

Samira recebeu 3 votos: Jordana, Marciele e Maxiane

